Afrique: Exploiter le potentiel solaire de l'Afrique

La ministre déléguée en charge de l'Energie, Mila Aziable, a participé le 17 février à Niamey à une réunion des ministres en charge de l'Energie du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger et du Togo.

Ces pays ambitionnent de mettre en oeuvre une politique énergétique commune.

Selon le communiqué publié à l'issue des travaux, les participants ont évoqué le projet de protocole d'accord de fourniture de Gasoil, par le Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo.

Ils ont adopté la feuille de route pour la relance du Projet Desert To Power (la dorsale Trans-sahélienne à Haute Tension, les projets nationaux et les projets transfrontaliers);

Le projet 'Desert to Power' est une initiative lancée par la Banque africaine de développement (BAD) qui vise à exploiter le potentiel solaire de l'Afrique pour accroître l'accès à l'électricité et promouvoir le développement durable sur le continent

L'objectif est de développer des capacités de production d'énergie solaire dans les zones désertiques et semi-désertiques. Il vise à fournir de l'électricité à des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie électrique et à stimuler le développement économique et social dans ces régions.

Desert to Power espère installer jusqu'à 10 gigawatts (GW) de capacité de production d'énergie solaire à travers l'Afrique d'ici 2025.

Il prévoit de développer des projets solaires à grande échelle, y compris des centrales solaires photovoltaïques et des installations de production d'énergie solaire concentrée

En plus de fournir de l'électricité propre et abordable aux populations le projet contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre en remplaçant les sources d'énergie fossile par l'énergie solaire. Il favorise également la création d'emplois locaux dans le secteur des énergies renouvelables et stimule les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique

Malgré ses avantages potentiels, cette initiative doit relever plusieurs défis, notamment les contraintes liées au financement, les obstacles réglementaires et institutionnels, ainsi que les défis techniques liés au déploiement de l'énergie solaire dans des environnements désertiques.