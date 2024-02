Afrique: Addis-Abeba - Tripartite RDC-RSA-Burundi pour une meilleure coordination des troupes de la SADC

Les Présidents Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC ont tenu ce dimanche 18 février à Addis-Abeba, en Éthiopie, une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dans l'Est de la RDC. C'était en marge du 37e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de Gouvernement qui se tient dans la capitale Ethiopienne.

Les Présidents congolais, Sudafricain et burundais ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la SADC, au rang desquels l'Afrique du Sud et le Burundi, restent déterminés, selon la Présidence de la RDC, à exécuter leur mandat dans le cadre de la mission leur confiée dans l'Est de la RDC.

Cette rencontre a été organisée quelques heures après le mini-sommet initiée par l'Angola sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo.

Ce mini-sommet initié par le Président angolais avait entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, ⁠le retrait immédiat du M23 des zones occupées et ⁠le lancement du processus de cantonnement de ce mouvement.

Le 17 novembre 2023, le Gouvernement congolais avait signé l'Accord portant statut de la force de la SADC qui est déployée en République démocratique du Congo.

Le Gouvernement congolais s'engageait ainsi à mettre à la disposition de cette force, les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention.

La force de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo a pour mission de soutenir le Gouvernement congolais dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, qui a connu une augmentation des conflits armés et de l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés, principalement le M23.