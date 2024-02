Ile Maurice: «Nos prix sont pratiquement les mêmes qu'en Inde, grâce à l'absence de taxes»

interview

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'entreprise emblématique du prêt-à-porter à Maurice par son partenariat avec Aditya Birla Retail Fashion (ABRFL). L'inauguration des boutiques exclusives Louis Philippe et Peter England illustre cette transition vers l'excellence et l'innovation. Cette collaboration stratégique ouvre le marché mauricien à des marques de renommée mondiale et renforce la position de Jetha Tulsidas comme leader du secteur «retail», nous explique son «managing director».

Quelles sont les caractéristiques distinctives de votre entreprise ?

Jetha Tulsidas est une entreprise familiale traditionnellement reconnue pour son expertise dans les vêtements traditionnels ethniques, en particulier les tenues indiennes. En effet, nous sommes considérés comme une référence dans ce secteur à Maurice. Nous sommes fiers de représenter la quatrième génération d'une lignée engagée dans les affaires depuis 1911, quand Chuharmal Tulsidas a posé les fondations de notre héritage entrepreneurial. Au fil des années, Jetha Tulsidas s'est diversifié pour investir dans l'immobilier et le freeport. Dans nos 22 magasins, on retrouve des marques comme Latt Liv, Nykaa et Global Desi, ainsi que des bijoux, accessoires et décorations pour toutes les occasions. Notre mission est d'offrir des produits de qualité à des prix abordables, ce qui explique notre succès.

%

Quels services offrez-vous à vos clients ?

Comme mentionné, notre entreprise opère dans trois domaines clés : le retail, l'immobilier et le freeport. Avec une présence sur une vingtaine de sites à travers l'île, nous sommes solidement implantés dans la vie économique du pays. Au niveau de l'immobilier, nos projets englobent principalement des espaces commerciaux et de bureaux et quelques projets résidentiels. Au niveau du freeport, nous exportons une variété de produits vers plusieurs destinations en Afrique. Notre portefeuille comprend une gamme de produits, allant du textile à la papeterie. Nos principaux marchés comprennent Madagascar, le Kenya, le Congo, la Tanzanie, la Zambie et l'Afrique du Sud.

Quelle est l'essence même de votre entreprise ?

Chez Jetha Tulsidas, nous sommes guidés par nos valeurs et nous avons construit notre entreprise sur un héritage axé sur le respect des relations, l'équité et la création de win-win situations pour toutes nos parties prenantes. Nous croyons fermement dans la construction de partenariats durables. Chaque interaction est une opportunité de renforcer nos liens avec nos clients et nos différents collaborateurs. L'équité est un pilier essentiel de notre entreprise car nous reconnaissons l'importance de développer des opportunités équitables pour toutes nos parties prenantes.

Votre entreprise est familiale. Qui sont les membres impliqués ?

Mon grand-père a fondé Jetha Tulsidas avec ses trois fils - Ajit, Ashok et Kishan. Aujourd'hui, Ajit et Ashok Tulsidas sont les executive chairmen du groupe. Leur expertise stratégique a été cruciale pour naviguer sur des marchés dynamiques, assurant ainsi notre croissance et notre succès. Jivesh, le fils de Kishan, a rejoint l'entreprise en 2014 après ses études en Australie. Minal Tulsidas, head of merchandiser, a récemment rejoint l'entreprise. Son expérience dans la vente au détail à Gibraltar nous a apporté une expertise précieuse en merchandising, engagement client et développement de marque. Elle enrichit donc nos magasins avec des expériences d'achat captivantes.

Pour sa part, Ritesh Hassamal coordonne le développement commercial (informatique et marketing), tandis que Sanjay Khiani s'occupe de l'immobilier et Gassen Moorghen, qui fait partie du groupe depuis plus de 40 ans, gère toute la partie freeport. En tant que retail manager, Vijayen Ramsamy supervise les opérations de nos magasins à travers l'île. Et moi, en tant que managing director, je suis impliqué dans la gestion globale de l'entreprise et je veille à aligner toutes les activités sur les objectifs stratégiques pour assurer la croissance de l'organisation. À ce jour, nous comptons plus de 400 employés.

Quels investissements réalisez-vous pour faire croître votre entreprise ?

Au fil des années, nous avons modernisé et diversifié pour ne pas nous reposer uniquement sur le retail. Notre stratégie consiste à étendre nos activités vers l'exportation et l'immobilier pour une croissance durable. Dans le retail, nous ambitionnons de rendre nos produits plus accessibles à travers l'île, tout en offrant des expériences de shopping uniques dans des magasins modernes. Nous innovons en repensant constamment le design de nos magasins et en proposant un service de couture sur place. Nous avons mis en place un système de fidélisation avec des cartes et programmes de récompenses pour permettre à notre fidèle clientèle de bénéficier de remises.

Nous croyons fermement dans le bien-être de nos 400 + employés et, pour les aider à être plus épanouis, nous investissons dans leur formation avec des techniques de gestion du stress et de méditation. Nous sommes convaincus que des employés heureux sont plus productifs et engagés, apportant des résultats positifs à long terme pour eux-mêmes et pour l'entreprise. Nous privilégions les promotions en interne et la plupart de nos directeurs de magasin ont commencé dans la vente avant de gravir les échelons. Ils comprennent la culture, la philosophie, les clients et les produits de l'entreprise, et lui sont très loyaux.

Quel est votre mode de financement principal ?

Chez Jetha Tulsidas, nous privilégions une croissance organique et nous réinvestissons donc nos profits dans nos opérations, dans le développement de nouveaux produits et dans l'amélioration de nos infrastructures. Cette approche favorise une croissance durable car elle permet moins de dépendance des banques, même si nous nous tournons vers elles dans certains cas.

Quelle est la vision et la mission de votre entreprise ?

Notre objectif n'est pas uniquement de fournir un simple produit ou un service à nos clients, mais plutôt une expérience enrichissante et mémorable qui les accompagne à chaque étape de leur vie. Que ce soit pour des événements heureux comme des mariages, naissances, anniversaires ou réussites professionnelles, ou encore dans des moments plus difficiles tels que deuils ou périodes de transition, nous cherchons à être un soutien fiable et bienveillant pour nos clients. Nous aspirons à un sentiment de bien-être et de satisfaction chez nos clients à chaque interaction. Cela signifie non seulement de répondre à leurs besoins immédiats, mais également d'anticiper leurs attentes et dépasser leurs espérances. En résumé, notre engagement est d'aller au-delà du simple commerce en offrant un soutien et un accompagnement authentique dans les moments les plus importants de la vie des gens.

Quelles sont vos stratégies pour vendre vos produits ou services ?

Jetha Tulsidas est une marque solidement ancrée dans l'esprit des consommateurs, résultant d'un travail acharné et de la dévotion de nos équipes au fil des années. Grâce à nos efforts constants pour offrir des produits de qualité et un service exceptionnel, nous avons réussi à établir une notoriété forte et durable sur le marché. Nos principales initiatives de communication visent à informer nos clients, en particulier lors des périodes de soldes/promotions. Nous croyons en la transparence et la clarté de nos communications, fournissant à nos clients les informations nécessaires pour profiter de nos offres et réductions spéciales. Parallèlement, nous avons étendu notre présence physique avec divers points de vente dans l'île. Cette stratégie vise à rendre nos produits et services plus accessibles, tout en renforçant notre proximité avec notre clientèle.

Comment votre entreprise fait-elle face à la concurrence sur le marché pour rester compétitive ?

Nous sommes à la pointe de l'innovation et de la gestion logistique des approvisionnements. Chaque semaine, nous recevons de nouveaux produits de l'Inde pour rester à jour des dernières tendances. Nos magasins comprennent des bridal lounges et des services de couture. Nous cherchons constamment à progresser en offrant un service client attentionné et nous avons rendu nos produits plus accessibles à Maurice pour que les clients n'aient pas à se rendre en Inde pour leur shopping. Nos prix sont pratiquement les mêmes grâce à l'absence de taxes. Au fil des années, Jetha Tulsidas s'est imposé comme leader du marché en retail. Notre expertise dans le traditional ethnic wear a fait de nous une référence pour ceux qui recherchent des tenues traditionnelles haut de gamme. Pour l'exercice clos au 30 juin 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 864 millions.

Quel est votre portefeuille clients actuel ?

La clientèle de Jetha Tulsidas se compose de deux segments. D'une part, nous comptons plus de 100 000 clients à Maurice, dont une bonne partie possède la carte de fidélité. La qualité de nos produits, notre service personnalisé et notre proximité géographique font de nous leur choix préféré pour leurs achats. D'autre part, notre clientèle comprend des touristes et des résidents de la région venant de La Réunion, de Madagascar, d'Afrique et d'autres destinations voisines qui préfèrent faire leurs achats ici plutôt qu'en Inde. Cela s'explique par notre accessibilité ainsi que par la qualité et la diversité de notre sélection de produits.

Quels sont vos principaux projets ou objectifs pour l'année 2024 ?

En plus de promouvoir de nouvelles marques de vêtements, notre priorité est de consolider nos fondations et de développer notre capital humain en offrant un environnement de travail équilibré, adapté aux besoins de la famille mauricienne. Notre système de rotation des horaires favorise la flexibilité et l'engagement des employés. Avec plus de 75 employés comptant plus de dix ans de service, 20 employés ayant plus de 20 ans d'ancienneté et une dizaine ayant plus de 30 années de loyauté, nous favorisons la promotion interne, offrant des opportunités de croissance professionnelle, tout en renforçant notre cohésion d'équipe.

Y a-t-il des jalons importants que vous prévoyez d'atteindre dans un avenir proche ?

Après l'ouverture de notre magasin principal à Tribeca en 2023, nous comptons rénover celui de Bagatelle au premier semestre 2024. Par ailleurs, nous attendons avec impatience la publication d'un livre sur la famille Tulsidas, qui est un devoir de mémoire pour nous. À travers des récits authentiques et des témoignages, il mettra en lumière les valeurs et stratégies qui nous ont guidés au fil du temps.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le partenariat entre Jetha Tulsidas et Aditya Birla Retail Fashion ?

Cette collaboration marque une étape importante dans l'introduction de marques de mode de renommée internationale sur le marché mauricien et symbolise un virage significatif pour le groupe Jetha Tulsidas. Elle répond aux besoins de la mode masculine sur le marché où l'on constate qu'il y a un besoin grandissant de tenues d'affaires de qualité, de mariages ou encore de tenues décontractées.

Quels sont les principaux avantages que cette alliance apporte aux consommateurs mauriciens en termes de choix et de qualité de produits ?

Ce partenariat nous permet de représenter exclusivement un répertoire des plus grandes marques indiennes, incluant Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly et Peter England, qui sont établies depuis plus de 25 ans, à travers l'ensemble des magasins Jetha Tulsidas. Les consommateurs auront ainsi accès à des produits de qualité et de style inégalé.

Quelles raisons ont poussé Jetha Tulsidas à choisir Louis Philippe et Peter England pour cette expansion ?

À la suite d'une analyse de marché conjointe, nous avons identifié un manque dans les vêtements masculins de qualité adaptés à l'entreprise, au bureau, au haut de gamme et aux occasions spéciales. Ainsi, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui deux marques haut de gamme exclusives, spécialement conçues pour la population mauricienne.

Comment la présence des boutiques exclusives de Louis Philippe et Peter England contribuera-t-elle à consolider la position de Jetha Tulsidas en tant que leader sur le marché mauricien ?

Avec ABFRL, notre vision commune est de fournir des produits avec un bon rapport qualité-prix, le tout accompagné d'un service exceptionnel. En lançant les marques Louis Philippe & Peter England, nous sommes fiers de présenter une offre haut de gamme qui s'adresse à tous les hommes recherchant une qualité inégalée et un style irréprochable. Cette collaboration représente ainsi l'engagement de Jetha Tulsidas à offrir à ses clients le meilleur de la mode, tout en consolidant davantage notre position en tant que leader sur le marché mauricien.

Comment ces boutiques exclusives se distinguent-elles des autres points de vente de mode masculine à Maurice ?

La marque haut de gamme européenne Louis Philippe, reconnue en tant que leader du marché dans de nombreux pays, est réputée pour son style intemporel et son savoir-faire inégalé. En effet, Louis Philippe propose des vêtements pour les hommes recherchant des tenues de qualité où chaque pièce est soigneusement conçue pour ajouter une touche recherchée ainsi qu'une attention particulière à l'élégance vestimentaire. Grâce à cette boutique exclusive de 155m2 au Tribeca Mall, Louis Philippe propose une expérience unique et un vaste choix de vêtements et d'accessoires formels et semi-formels. Ainsi, Louis Philippe représente un véritable havre pour les hommes en quête d'une fusion harmonieuse entre styles classique et moderne. Fondé en 1889 en Irlande, Peter England se distingue comme étant la plus grande marque de prêt-à-porter pour les hommes en Inde. Situé à Curepipe, le premier magasin de Peter England à Maurice s'étend sur 175m2 et offre une sélection variée de vêtements et accessoires pour hommes.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie d'expansion de Louis Philippe et Peter England sur les marchés mondiaux et comment elle se traduit à Maurice ?

Filiale du groupe Aditya Birla, ABFRL figure parmi les plus importants conglomérats indiens dans la mode et la vente au détail. Ce partenariat illustre la stratégie d'expansion de Louis Philippe et Peter England sur les marchés mondiaux, démontrant leur engagement à redéfinir la mode masculine moderne en mettant l'accent sur la qualité, le style et l'innovation. La présence d'ABFRL sur le marché mauricien est la preuve de leur engagement à offrir une expérience d'achat remarquable à l'échelle internationale.

En quoi cette collaboration s'inscrit-elle dans la mission et la vision de Jetha Tulsidas en tant que chaîne de magasins de prêt-à-porter ?

L'inauguration de ces boutiques de marque à Maurice marque un moment décisif pour Jetha Tulsidas. Elle s'inscrit parfaitement dans notre mission qui consiste à proposer des produits de qualité à nos clients. De plus, conformément à notre partenariat avec ABFRL, notre vision partagée est de fournir des produits de qualité à un prix compétitif, tout en offrant un service exceptionnel.