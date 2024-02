Madagascar: Lutte contre la pollution - Vers la mise en place de centres de tri et de valorisation des déchets

Changement dans la continuité. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), Max Fontaine Andonirina poursuit les efforts réalisés par son département, tout en y apportant une touche de modernité.

Le benjamin du gouvernement a présenté, hier, à la presse, les axes stratégiques des activités que le ministère entend mener pour relever le défi de lutter contre les effets néfastes du changement climatique, en sachant que Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables. Ces axes stratégiques comportent sept points, à savoir : économie durable et société responsable, financement durable, lutte contre la pollution et le changement climatique, reforestation, restauration et conservation des paysages et des forêts, diplomatie verte et partenariats, gouvernance améliorée, information, éducation communication et recherche. Plus que jamais engagée dans la lutte contre la pollution, le MEDD prévoit un certain nombre d'actions sur le court et le moyen termes. Parmi les projets imminents annoncés par Max Fontaine Andonirina, figure la mise en place de centres de tri et de valorisation des déchets dans un certain nombre de localités.

Intérêt général

La région Atsinanana sera la première à bénéficier de ce projet. Pour la capitale, le premier site du projet sera l'Avaradrano. D'autres grandes villes comme Antsiranana, Mahajanga et Toliara bénéficieront également de ce projet qui sera mené en partenariat avec le secteur privé. Sur ce point, d'ailleurs, un appel à manifestation d'intérêt sera lancé pour sélectionner les futurs gestionnaires des centres de tri et de valorisation des déchets. « Les projets seront réalisés avec un modèle économique adapté à l'intérêt général », a précisé le ministre. Ce projet révolutionnaire vaudra en tout cas son pesant d'or dans les démarches de lutte contre la pollution. La valorisation des déchets étant devenue une filière qui peut rapporter gros.