Afrique de l'Est: Changement climatique - Mise en place d'un observatoire régional dans l'océan Indien

Une cérémonie de lancement officiel de cet observatoire régional a eu lieu à Maurice le 20 février dernier.

« Collecter, analyseret diffuser les données cruciales afin de permettre à la région Sud-Ouest de l'océan Indien d'identifier et d'adopter la meilleure démarche à suivre pour atténuer ce fléau ». Tel serait ce à quoi devrait servir l'observateur régional qui vient d'être mis en place dans l'océan Indien. Une initiative amorcée par la Commission de l'océan Indien en partenariat avec l'Institut océanographique de Maurice (MOI) qui vise « à comprendre et atténuer les répercussions néfastes du changement climatique sur la pêche et les communautés côtières de la région ».

En effet, les récentes données concernant les pertes et dommages liés au changement climatique sont alarmantes pour la région. « Le bassin occidental de l'océan Indien se réchauffe plus rapidement que les autres océans, ce qui aura des incidences sur sa productivité future et donc sur les moyens de subsistance et la sécurité économique de ceux qui dépendent de la mer pour vivre », informe la Commission de l'Océan Indien. Aussi, les pertes et dommages s'élèveraient entre 290 et 440 milliards de dollars entre 2020 et 2030 d'après les données de la commission économique pour l'Afrique.

Coopération

Il conviendrait de noter que l'observatoire régional est le fruit d'un partenariat entre la commission de l'océan Indien et l'Institut océanographique de Maurice. La plateforme regroupe sept pays, à savoir les Comores, la France/Réunion, le Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et la Tanzanie.

Et dont la mise en place se veut « être une étape cruciale dans la coopération régionale ». «En fournissant des données scientifiques fiables et des informations précises sur les tendances et les impacts du changement climatique sur nos ressources marines, cet observatoire nous permettra de prendre des décisions éclairées et des mesures proactives en matière de pêche », a déclaré Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI.