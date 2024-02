Afrique: L'Intelligence Artificielle au cœur des débats à l'ouverture du MWC Talent summit 2024

Le Mobile World Congress(MWC) Talent Summit, l’un des événements technologique le plus influent du monde s’est ouvert ce 26 février à Barcelone (Espagne).

A cet effet, Huawei Northern Africa, l’un des partenaires phares de cette rencontre a organisé le Digital Operations Transformation Forum afin de regrouper les talents numériques de représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’universités, d’entreprises, de journalistes et d’étudiants du monde dans le but d’offrir une occasion unique de passer en revue les efforts mondiaux de développement numérique.

C’est dans ce cadre que le président du département des services techniques mondiaux de Huawei, M. Bruce Xun s’est réjoui des performances de ce géant de l’informatique en déclarant qu’ils ont « eu des moments merveilleux au cours des dernières années et nous nous réunissons pour explorer la voie de la transformation numérique des opérations et obtenir de nombreux résultats fructueux ».

Selon lui, l’Afrique du Nord a beaucoup de bonnes pratiques comme celle du Groupe Orange. En effet, ils utilisent la solution intelligente pour améliorer la qualité du réseau.

A l’en croire, lorsqu’on parle de la transformation des opérations d’intelligence numérique, « il peut voir comment cela devrait être classé en combinant des décennies d’expérience pour l’utilisation de bonnes pratiques pour la gestion des données et le savoir-faire télécom ».

Il s’y rajoute que la technologie de l’Intelligence Artificielle est de nos jours, l’accélérateur qui inclut à la fois l’IA traditionnelle et la générativité. En effet, ils ont la combinaison de trois facteurs clés qui peuvent accélérer la transformation, innover le nouveau modèle opérationnel et promouvoir le nouveau service brut.

Mme Meng Shusen, Présidente de la direction China Unicom Global Limited, pour sa part, a indiqué que le développement de l’économie numérique a considérablement modifié leurs demandes.

Selon elle, les gens sont de plus en plus habitués à une vie où tout est intelligemment connecté et ils ont besoin de solutions intégrées de réseau et de sécurité dans le cloud.

Mme Shusen d’assurer que chaque publication s’étend à tous les groupes de « notre vie quotidienne et les nouvelles technologies numériques sont à l’origine de la transformation dans tous les secteurs d’activité ».

Par conséquent, Mme Shusen a annoncé de mener quatre transformations notamment la transformation sous forme de produit, la connectivité axée sur les personnes à l’interconnexion universelle et intelligente entre les appareils des personnes. Et s’y rajoute la transformation des entreprises que « nous fournissons une solution de connexion économique intégrée à une solution complète de connectivité, d’informatique, de données, d’applications et de sécurité ».

Dans la même perspective, le Directeur général d’Orange Mali, Moussa Mara a assuré que son pays est le leader dans le domaine du Telecom en Afrique de l’Ouest avec un développement à un coût abordable. Ainsi, en 2023, « nous avons enregistré une croissance de 12 % de notre chiffre d’affaires. Nous pouvons constater que dans les villages, on a une vitesse des données à 41% pour la croissance et le pourcentage de moniteurs mobiles haut débit est fixé à 4% ».

Concernant le haut débit mobile dans les zones rurales du Mali, M. Moussa Mara a estimé que plus de 96% de la population est couverte par la 4G. Selon lui, le Mali garde le leadership avec 10 millions d’utilisateurs et gagne la compétition.

Construire un monde intelligent entièrement connecté

Nous sommes à l’ère de la connectivité, dès lors il y a des personnes compétentes dans différentes industries surtout en Afrique.

A cet égard, Eric Yuan, Président de la livraison et du service en Afrique du Nord de Huawei a déclaré que « les opérateurs télécoms sont les acteurs les plus compétents dans le domaine du numérique. De cette manière, ils portent la mission de la transformation numérique nationale ou du développement des économies numériques nationales », estime Eric Yuan.

Pour passer à l’étape de la transition, M. Yuan a partagé des résolutions, selon lesquelles, en premier lieu « nous passons de l’exploitation de notre adresse IP interne ou de l’exploitation du réseau ou des opérations commerciales à l’externe. Nous avons principalement le cas de l’exploitation interne ou de la numérisation, puis nous pourrions étendre cette capacité aux industries ou aux clients externes ».

Deuxièmement, il s’agit d’étendre « nos services existants, en particulier les services à valeur ajoutée pour nous, pour les services numériques » ainsi les services traditionnels comme l’épine dorsale de l’anneau, « que nous pouvons transformer en vidéo, ajouteront de nombreux services liés au numérique intégrés, comme le centre d’appels AI du centre d’appels traditionnel ».

Eric Yuan y rajoute également les services d’argent mobile, les services financiers mobiles de droite ajoutés avec les Super Apps et le déménagement vers les services numériques en Australie 30 qui est une extension pour étendre « nos activités liées à la connectivité uniquement ».

Selon lui, il s’agit de l’approche typique pour la transformation vers l’ère numérique. Ainsi quelle que soit l’approche qu’ils adopteront, pour commencer, force est de constater que plusieurs capacités clés sont liées à l’exploitation commerciale.

A la lumière de tout ce qui a été relaté, M. Yuan a souhaité qu’ensemble « nous puissions vraiment embrasser l’Afrique numérique et intelligente ».