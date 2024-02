Afrique: Les talents numériques de Huawei, vecteur d'une croissance économique solide et d'une meilleure qualité de vie

« IC Talent : cultiver l’excellence dans un monde numérique ». C’est le thème de la 2ème journée du MWC Talent Summit 2024 qui se tient actuellement à Barcelone (Espagne). A cet égard, Huawei Northern Africa a saisi cette occasion pour organiser une fois de plus son MWC Talent Summit, ce 26 février afin de mettre en exergue leurs talents numériques qui constituent un moteur clé de la transformation numérique.

Huawei, en tant que partenaires de plusieurs acteurs d l’écosystème dans le monde entier, apporte des compétences numériques au développement à des dizaines de personnes sur 1000, selon Gavin Allen, Rédactrice en chef chez Huawei Technologies.

A l’en croire, ce panel a regroupé des représentants des gouvernements, des organisations internationales de l’industrie, des universités et aussi des médias dans le but de discuter de la façon dont le développement des talents en TIC favorise l’inclusion numérique et le développement durable.

C’est dans ce contexte que Mario Maniewicz, Directeur du Bureau des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), s’est réjoui de prendre part à ce Huawei Talent où l’esprit d’innovation et d’inclusion numérique résonne à l’UIT.

Il a indiqué que leur « engagement à favoriser l’autonomisation numérique, la sécurité, l’accès et la connectivité pour tous, est inébranlable ».

Ainsi, la collaboration pour autonomiser les jeunes visionnaires et développer leur potentiel de leadership est mis en place grâce à notre programme conjoint de leadership Generation Connects Young.

%

Selon le Directeur du Bureau de l’UIT, ce programme sert à renforcer en passant en revue le rôle du développement des talents TIC dans la transformation numérique et la nécessité de se concentrer sur le développement de la capacité de leadership des jeunes.

Dans notre monde numérique en évolution rapide, M. Maniewicz a déclaré que les jeunes doivent être au centre des discussions sur le développement des talents et la promotion de l’excellence en tant que génération de natifs du numérique.

Il s’y rajoute également que les jeunes sont particulièrement bien placés pour tirer parti des indicateurs clés de performances en tant que catalyseurs pour atteindre les objectifs de développement durable et créer un avenir numérique plus sûr et plus prospère pour tous en même temps.

Eljakim Schrijvers, Trésorier, membre du Comité international de l’Olympiade internationale d’informatique (IOI) et de l’Olympiade européenne des filles d’informatique (EGOI),pour sa part, estime que la révolution numérique a transformé le tissu même de notre société, avec la prolifération des technologies de l’information et de la communication.

De son point de vue, les obstacles à l’acquisition de connaissances ont été réduits dans une grande partie du monde. Ce qui a permis un accès sans précédent à une multitude d’informations.

Cependant, il a jugé que ce flux de données s’accompagne d’un besoin pressant pour les individus de développer les compétences nécessaires pour passer au crible, analyser et synthétiser efficacement l’information.

La capacité d’adaptation et de montée en compétences est primordiale, ainsi, Eljakim Schrijvers souligne que l’apprentissage tout au long de la vie est la pierre angulaire qui permet aux individus de rester agiles face au changement, que ce soit par le biais de l’éducation formelle, de la formation professionnelle ou de l’apprentissage autodirigé par la poursuite de la connaissance. Elle doit être considérée comme un effort de toute une vie.

Les organismes internationaux s’impliquent dans la transition numérique

Mme Isabell Kempf, Directrice de l’Institut de l’UNECO pour l’apprentissage estime que pour encourager les talents numériques, « nous devons également donner aux éducateurs les moyens d’agir ».

Ainsi, Mme Kempf d’y rajouter qu’ils nécessitent des compétences numériques non seulement pour enseigner efficacement aux élèves qui grandissent dans un environnement axé sur la technologie, mais aussi pour transmettre des compétences numériques à ceux qui continuent de faire face à l’exclusion numérique.

C’est pourquoi l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie a lancé un projet visant à renforcer les compétences numériques des alphabétiseurs dans le cadre de « nos efforts de lutte contre l’analphabétisme dans le monde », a-t-elle déclaré.

Selon elle, ce programme est mis en œuvre dans plusieurs pays de l’Alliance mondiale de l’UNESCO pour l’alphabétisation. « Je suis fier d’annoncer aujourd’hui que nous sommes l’aimable soutien de notre membre associé de Global Lines for Literacy qui nous permet de lancer le projet dans un autre pays, le Royaume du Maroc ».

La Directrice de l’institut UNECO a également annoncé la mise en œuvre du projet en étroite coopération avec l’agence nationale marocaine de lutte contre l’analphabétisme au bureau de l’UNESCO afin de déballer le potentiel de la technologie et l’accès à un apprentissage de qualité.

Dans le cadre de cette initiative, « nous aiderons 10 000 alphabétiseurs, formateurs, superviseurs et gestionnaires à utiliser les technologies dans l’enseignement de l’alphabétisation et l’apprentissage de leur développement professionnel », assure-t-elle.