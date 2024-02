Afrique Centrale: Le Président Tshisekedi accepte de rencontrer Kagame

Luanda — Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a assuré mardi, à Luanda, qu'il acceptait une rencontre avec son homologue rwandais, Paul Kagame, pour résoudre la situation d'instabilité dans l'est de la RDC.

L'information a été fournie par le ministre angolais des Relations Extérieures, Teté António, à l'issue d'une rencontre entre les présidents angolais, João Lourenço, et congolais, Félix Tshisekedi.

Selon le ministre, le président João Lourenço a rencontré son homologue de la RDC en tant que médiateur nommé par l'Union africaine (UA) pour faire face à la situation dans l'est de la RDC.

Teté António a informé que l'Angola était responsable de prendre les "mesures" ultérieures pour tenir la réunion, sans aucune référence aux dates.

En marge du 37ème Sommet de l'Union africaine (UA), tenu ce mois-ci à Addis-Abeba (Éthiopie), João Lourenço a rencontré séparément Félix Tshissekedi et Paul Kagame, estimant qu'il y avait un revers dans le processus de pacification de l'Est de la RDC, marquée par la reprise des hostilités.

La médiation de João Lourenço entre la RDC et le Rwanda a abouti à l'adoption de la Feuille de route pour la pacification de la région orientale de la RDC, un accord connu sous le nom de « Feuille de route de Luanda ».

Les consultations politico-diplomatiques entre João Lourenço et Tshisekedi sont régulières, principalement sur les questions liées à la coopération bilatérale, à la pacification de l'est de la RDC et à l'apaisement des tensions avec le Rwanda, accusé de soutenir les groupes rebelles congolais.

Avec l'Angola, la RDC partage une frontière d'environ 2 500 kilomètres au sud et à l'ouest. Le pays voisin dispose d'un débouché sur l'océan Atlantique entre les provinces angolaises de Cabinda et de Zaire, et est également relié à l'Angola via le chemin de fer de Benguela.

L'Angola et la RDC partagent l'exploration pétrolière près de l'embouchure du fleuve Zaïre et coopèrent dans les domaines de la défense et de la sécurité.

La coopération bilatérale entre l'Angola et la RDC a son cadre juridique basé sur l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé le 17 octobre 1978, à la suite de la visite officielle dans l'ancienne République du Zaïre du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

Depuis lors, plusieurs instruments juridiques et accords bilatéraux ont été signés qui régissent les relations et la coopération entre les deux pays dans différents secteurs, tels que le transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial, la science et la technologie, le commerce, entre autres.

Indépendante de la Belgique depuis le 30 juin 1960, la RDC couvre une superficie de 2.344.858 kilomètres carrés et compte une population estimée à 94 millions et 660 mille habitants, selon les données de la Banque mondiale, datant de 2022.