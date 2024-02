Afrique: ONU / Environnement - Mme Leila Benali tient une série de rencontres bilatérales à Nairobi

Nairobi — La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a tenu mercredi à Nairobi une série d'entretiens bilatéraux, en marge des travaux de la 6ème Assemblée des Nations unies pour l'Environnement (ANUE-6).

Présidente de cette ANUE-6, Mme Benali a tenu des réunions notamment avec le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, ainsi qu'avec le Président de l'Autorité environnementale du Sultanat d'Oman, Abdullah Ali Al Amr.

La ministre s'est également réunie avec la ministre belge du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi, le ministre chinois de l'Ecologie et de l'Environnement, Huang Runqiu, qui est également Président de la 15ème Session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ainsi que le ministre zambien de l'Economie verte et de l'Environnement, Collins Nzovu.

Ces réunions, qui se sont tenues en marge de la Journée des accords multilatéraux sur l'environnement, qui a eu lieu pour la première fois dans le cadre de l'Assemblée de l'ONU-Environnement, ont été l'occasion pour Mme Benali et ses homologues d'aborder les intérêts communs en matière de transition énergétique.

Les discussions ont également porté sur des thématiques tels que l'environnement et le développement durable, les moyens de renforcer le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), l'ANUE, ainsi que la restauration de la confiance dans le multilatéralisme.

%

Les travaux de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement (ANUE-6), qui se sont ouverts lundi au siège du PNUE à Nairobi, sous la présidence du Royaume du Maroc, se poursuivent jusqu'à vendredi.

Présidée par Mme Benali, cette session est consacrée à l'examen et l'adoption de plusieurs résolutions et décisions portant sur le rôle du multilatéralisme et l'importance des actions durables, inclusives et efficaces.

L'Assemblée se réunit tous les deux ans et élit au cours de chaque session un bureau de 10 membres (1 président, 8 vices président et un rapporteur) en respectant le principe de la distribution régionale équitable.

Le Maroc a été élu Président de cette Assemblée lors de l'ANUE-5.2, tenue en mars 2022 pour un mandat de deux ans.