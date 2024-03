Afrique: 13e Jeux Africains « Accra » 2024 - Le Sénégal à l'assaut des joutes panafricaines

Accra, la capitale ghanéenne, sera à l'heure de la 13e édition des Jeux africains qui se déroulent du 8 au 23 mars. Sous la conduite du Ministre des Sports, Lat Diop, les derniers membres de la délégation composée athlètes de diverses disciplines, d'encadreurs techniques, de professionnels de la santé et d'officiels, se sont envolés à destination de la capitale ghanéenne pour quinze jours de compétitions multisports. Ces joutes panafricaines serviront également, pour certaines disciplines, de qualification officielle pour les 33e Jeux Olympiques de Paris 2024.

Accra (Ghana), va vibrer aux rythmes des 13es Jeux africains qu'elle accueille du 8 au 23 mars. Près de 5000 athlètes venus de toute l'Afrique sont attendus dans les pistes, gymnases, pelouses et autres sautoirs pour quinze jours de compétition. A la tête de la délégation sénégalaise, le ministre des Sports Lat Diop s'est envolée ce mercredi 6 mars vers la capitale ghanéenne. Il représentera le Président de la République Macky Sall á la cérémonie d'ouverture officielle prévue ce vendredi. L'équipe Sénégalaise forte de 130 personnes est composée d'athlètes, d'encadreurs techniques de médicaux et d'officiels. Le Sénégal s'est engagé dans ces joutes quatriennales avec 12 disciplines sportives, parmi lesquelles l'athlétisme, le football U20 (garçons et filles), le beach-volley (hommes et dames), la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe. Cette compétition servira également de qualification officielle pour les 33es Jeux Olympiques de Paris 2024.

%

Les JO Paris 24 en ligne de mire

Huit disciplines sont concernées par ces qualifications. Il s'agit de la lutte, du tennis, du vélo, de l'athlétisme, de la natation, du badminton du tennis de table et du triathlon. Le football sénégalais qui s'est déjà illustré à travers ses succès continentaux de ses sélections de petites catégories, sera l'une des disciplines les plus attendues dans les Jeux. Forte d'une cuvée de 13 athlètes, l'athlétisme sénégalais ne le sera pas moins. Déjà qualifié aux Jeux olympiques de Paris 2024, Louis François Mendy sera l'un des grands espoirs de médailles au vu des performances réalisé au cours de ces derniers années. Le spécialiste du 110 mètres vise cette fois-là plus haute marche du podium et de faire mieux que sa médaille de bronze aux derniers jeux africains en 2019. Lors de l'édition 2019 à Rabat (Maroc), le judoka Mbagnick Ndiaye, avait réussi à décrocher le précieux métal dans sa catégorie des +100 kg. Le Sénégal avait terminé à la 22e place sur 54 pays avec une moisson de 22 médailles, dont une en or et 5 en argent glanées.