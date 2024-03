Ethiopie: L'envoyé spécial exhorte les entreprises pakistanaises à saisir les opportunités d'investissement au pays

Addis Ababa — L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Pakistan a appelé la communauté d'affaires pakistanaise à investir en Éthiopie.

Dans un communiqué de presse envoyé à ENA, l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad a déclaré que l'ambassadeur Jemal Beker a informé la communauté des affaires vendredi sur les potentiels inexploités de l'Éthiopie qui offriraient des avantages comparatifs en termes de situation géographique importante, d'énergie propre et bon marché et de ressources humaines qualifiées.

S'adressant à un forum d'affaires sur le commerce bilatéral entre l'Éthiopie et le Pakistan à la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan (FPCCI) à Lahore, l'ambassadeur a déclaré que son pays accueillait la conférence Invest Ethiopia du 28 au 30 avril à Addis-Abeba afin de présenter les extraordinaires opportunités d'investissement en Éthiopie.

Selon l'ambassadeur Jemal, il est grand temps pour la communauté des affaires du Pakistan d'explorer le marché lucratif de l'Éthiopie, qui est une porte d'entrée vers le continent africain, peuplé de plus de 1,4 milliard de personnes.

Il a indiqué que l'Éthiopie était signataire de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), ce qui signifie que tout ce qui est produit en Éthiopie peut facilement être commercialisé dans toute l'Afrique.

M. Jemal a mis l'accent sur les réformes économiques menées par le gouvernement réformateur de l'Éthiopie afin de mettre en place une économie locale et de parvenir à une croissance économique solide et durable en créant un environnement favorable pour les milieux d'affaires et les investisseurs étrangers.

Il a déclaré que dans le cadre de ses réformes économiques, l'Éthiopie avait mis l'accent sur ses cinq secteurs économiques, à savoir l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, les technologies de l'information et de la communication (TIC) et le tourisme.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a engagé le pays sur la voie du progrès et de la prospérité grâce à ses réformes visionnaires qui ont permis à l'Éthiopie de devenir une plaque tournante de l'industrie manufacturière en Afrique, a expliqué l'ambassadeur.

Il a ajouté que l'Éthiopie produisait de l'énergie verte, propre et bon marché, provenant à près de 98 % de sources hydroélectriques et géothermiques. "Nous exportons de l'énergie vers le Kenya, Djibouti, le Soudan et d'autres pays voisins, car notre objectif premier est de favoriser l'intégration régionale en partageant nos ressources.

En ce qui concerne les efforts visant à stimuler le volume des échanges commerciaux entre l'Éthiopie et le Pakistan, il a déclaré que l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad avait mobilisé l'année dernière, en mars, une délégation commerciale de 75 membres en Éthiopie, ce qui a permis de mettre en relation les communautés d'affaires des deux pays.

"Aujourd'hui, nous prévoyons le deuxième voyage Hijra en Éthiopie pour les commerçants et les investisseurs pakistanais cette année, en mai", a déclaré l'ambassadeur, exhortant les participants à s'inscrire à la délégation avant la fin du mois d'avril.

L'ambassadeur a également informé la communauté d'affaires pakistanaise du potentiel d'exportation de différents produits vers l'Éthiopie, notamment le riz, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les articles de sport et les matériaux de construction.

De même, le Pakistan pourrait importer d'Éthiopie des produits agricoles tels que le café, le thé, les légumineuses, les graines oléagineuses et les légumes.

Le vice-président de la FPCCI et président régional, Zaki Aijaz, a également informé la communauté des affaires du potentiel de l'Éthiopie en matière d'affaires, de commerce et d'investissement, tout en rappelant la visite qu'il a effectuée en Éthiopie dans le cadre de la délégation de 75 entreprises qui s'est rendue à Addis-Abeba l'année dernière.

Il a également salué le rôle joué par l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker, pour faire progresser les relations bilatérales, notamment commerciales, entre les deux pays.