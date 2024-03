Sénégal: Présidentielle 2024 - L'économie et la prospérité du pays au cœur des programmes

Le compte à rebours est lancé. Au Sénégal, les candidats à l’élection du 24 mars n’ont que deux semaines pour battre campagne et présenter au population leurs programmes. Ainsi, c’est la course à la montre pour eux.

Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Book Yaakaar présente aux sénégalais un programme axé vers la prospérité partagée, accélérer « la transformation structurelle de l’économie et accélérer la croissance » pour construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d’emplois décents.

Dans la même perspective, son programme mise sur la richesse humaine, et pour cela, le candidat de la coalition BBY élabore une vision de : « valoriser le capital humain, assurer la protection sociale et construire le développement durable » en vue de renforcer la résilience des communautés face aux risques de catastrophes.

Dans le même programme, Amadou Ba annonce de relever le défi de la paix véritable, « pour une gouvernance et une diplomatie orientée stabilité et sécurité » portée par le leadership d’une administration publique, moderne, transparente et performante.

Par ailleurs, le projet de changement systémique, porté par la large coalition de partis politiques qui soutient Bassirou Diomaye Faye, vise un renouvellement profond des méthodes de gouvernance publique.

Le candidat de la coalition Diomaye Président présente un programme qui vise un rapport à l’extérieur plus respectueux de notre souveraineté nationale, une administration non inféodée au pouvoir politique, une justice insoumise et indépendante, le strict respect de la séparation des pouvoirs, et le retour à un présidentialisme régulé.

En effet, il nous propose un programme économique qui se fonde sur 4 principes notamment la souveraineté, la croissance, l’équité et la protection de l’environnement.

Pour la réalisation de cette vision, Bassirou Diomaye Faye annonce ainsi un programme économique dans lequel les processus de production, de transformation, d’industrialisation, d’échanges, de création de monnaie, de travail, de rémunération, de finance et de consommation seront basés sur une représentation alternative de l’économie comme espace social souverain, durable, hétérogène et distributif.

Dans cette campagne électorale, la jeunesse a son mot à dire avec Pape Djibril Fall, candidat de la coalition PDF Président. Selon lui, sa candidature sera également celle de la jeunesse « dont je suis issu, écrasante majorité de la population mais pourtant reléguée au second plan par toutes les politiques publiques depuis plus de 60 années », a-t-il déclaré.

A cet égard, on constate dans son programme des propositions concernant la jeunesse, l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat comme axe phare de son programme.

Dès lors, on note la révision des curricula scolaire notamment du cycle primaire autour du socle : Lire – Calculer – Ecrire, ainsi redonner une fierté nationale aux élèves en accordant une place de choix a un récit national autour des grandes figures historiques du Sénégal.

A cela s’ajoute l’élargissement des dispositifs incitatifs de la loi sur les startups à tout entrepreneur de moins de 40 ans. Il y a également l’aspect emploi ou il indique d’inciter le secteur privé à recruter des jeunes diplômés par un abattement fiscal : Baisse calibrée de l’impôt sur les sociétés (IS) 10% - 15%.

Pape Djibril Fall a également mentionné dans son programme d’introduire le statut d’entrepreneur rural pour les jeunes de moins de 40ans en facilitant l’accès au foncier rural et l’émission d’un titre de propriété comme la délibération, l’acte administratif, le bail ou le titre foncier.

Parallèlement, La coalition KAMÂH 2024 de Boubacar Camara Propose au Sénégal le programme « TABAX SENEGAALU ËLËG » qui veut dire construire le Sénégal du futur.

Dans son programme, on note six axes établis comme suit : Gouvernance adossée à une Citoyenneté Participative et Inclusive comme axe 1. La Santé et L’Education, Socle du Capital Humain qui est détaillé dans l’axe 2.

Boubacar Camara propose également un 3éme axe qui consiste à l’exploitation Judicieuse de nos Ressources Naturelles. Il s’y ajoute la protection et la Promotion du Patrimoine Culturel et Religieux, l’ouverture à l’Afrique et notre place dans le Monde et enfin la protection de l’environnement.

En attendant le jour du scrutin, les candidats défileront un à un dans le Sénégal pour convaincre les électeurs à s’approprier de leurs programmes respectifs.