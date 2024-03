Madagascar: Élections législatives - Cent soixante-trois députés à élire

Le Conseil des ministres d'hier a adopté le décret fixant le nombre des membres de l'Assemblée nationale. L'effectif des députés est revu à la hausse et passe à cent soixante-trois.

Douze de plus. L'équipe logistique de l'Assemblée nationale devra procéder à un réaménagement des sièges au sein de la salle des séances du palais de Tsimbazaza. Le décret adopté lors du Conseil des ministres, hier, revoit en effet à la hausse le nombre des députés.

De cent cinquante-et-un actuellement, l'effectif des membres de la Chambre basse sera de cent soixante-trois durant la prochaine législature. Le décret acté par l'Exécutif, hier, ajoute douze sièges à pourvoir au sein de l'institution de Tsimbazaza. Les électeurs qui sont appelés aux urnes le 29 mai devront donc élire cent soixante-trois nouveaux députés. « La hausse du nombre de la population », est l'argument mis en avant pour expliquer cette révision à la hausse.

Rapportant quelques lignes du décret adopté, hier, le communiqué du Conseil des ministres indique que «chaque district constitue une circonscription électorale ». La semaine dernière, l'Exécutif a ajouté Antanimora Atsimo à la liste des districts que compte le territoire. Ce qui porte le nombre des districts et par conséquent des circonscriptions électorales à cent vingt. Cependant, comme indiqué précédemment, le Conseil des ministres se base sur le nombre d'habitants comme argument pour la hausse du nombre des députés.

Un plafond

Le district d'Antanimora Atsimo ne figure pas dans la liste des nouvelles circonscriptions électorales où il faudra élire deux députés. Sa création découle, par ailleurs, d'une promesse de campagne du président de la République. « Les districts qui comptent plus de trois cent dix mille habitants » sont représentés par deux députés. En revanche, ceux qui comptent moins de trois cent dix mille habitants disposent d'un seul siège d'élu à l'Assemblée nationale.

Le décret acté hier fixe toutefois un plafond quant au nombre de députés à élire par circonscription. « Quoi qu'il en soit, aucun district ne peut avoir plus de deux députés », souligne la missive publiée par la présidence de la République. Les six arrondissements d'Antananarivo, qui constituent des districts à part entière, font partie des circonscriptions où il faudra élire deux députés. Il en est de même pour les cinq districts, chefs-lieux des provinces de Toamasina, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa et Antsiranana.

Le rapport de la réunion hebdomadaire de l'Exécutif publie, par ailleurs, la liste des douze districts qui disposent dorénavant d'un siège de député en plus au sein de la Chambre basse. Il s'agit des districts d'Ambatolampy, de Betafo, d'Antsirabe I, d'Ambalavao, d'Ihosy et de Toamasina II. Les districts de Mahanoro, de Mandritsara, de Betioky Atsimo, d'Amboasary Atsimo, d'Ambilobe et d'Antalaha complètent la liste.

Les états-majors des entités politiques qui comptent aligner des candidats aux prochaines législatives ont trépigné d'impatience à l'attente du décret adopté, hier. Ils peuvent désormais accélérer la sélection de leur porte-étendard. Ils disposent encore de quelques jours, avant l'ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature, la semaine prochaine, pour compléter l'effectif de leur armada de candidats.