Sénégal: Présidentielle 2024 – Des candidats s'alignent pour le changement et la rupture

La course à la présidentielle du 24 mars suit son cours au Sénégal, les candidats sont sur la dernière ligne droite de la campagne électorale. Ainsi, ils exposent leur programme aux populations afin de convaincre les électeurs.

A cet effet, El Hadji Mamadou Diao, candidat de la coalition Diao Président décline un programme ou « l’humain doit être placé au cœur du développement et la jeunesse constituer l’alpha et l’oméga des politiques publiques au Sénégal ! ».

Dans sa présentation, il s’engage à placer l’humain au cœur des politiques publiques, tout en adoptant une approche progressiste qui favorise l'égalité des chances pour tous les citoyens sénégalais.

El Hadj Mamadou Diao indique également son engagement « à travailler inlassablement pour le bien-être de chaque individu en mettant en place des mesures concrètes qui favorisent l'éducation, la santé, l'emploi et la sécurité ».

Dans son programme, il mentionne sa vision d’une autonomie stratégique qui est « d’une certaine manière une reformulation du développement endogène et plus prosaïquement, l’adage dit qu’on ne peut compter que sur soi-même pour se développer », estime-t-il.

Par ailleurs, le candidat Serigne Mboup exprime sa détermination à servir la nation qui « est empreinte d’un engagement sans réserve, car fondée sur un amour indéfectible pour notre Patrie » déclare-t-il. Selon lui sa Vision pour le Sénégal à l’horizon 2034 est porteuse d’un avenir radieux, transformateur et inclusif.

A cet égard, il articule son programme autour de trois axes que sont le savoir, le travail et la démocratie. Il ambitionne d’assurer une éducation de qualité pour tous notamment la scolarisation préscolaire gratuite pour tous les enfants dans les cases des tout-petits qui seront transformées en Maisons de la petite enfance, ou dans des Daaras.

En ce qui concerne les activités agricoles, le candidat Serigne Mboup propose, l’augmentation des ressources allouées au secteur agricole, afin de réussir la mise en œuvre d’un programme de développement de la mécanisation et de renforcement du capital semencier de qualité.

En ce qui concerne l’Etat de droit et la bonne gouvernance, il fixe des objectifs parmi lesquelles le renforcement des institutions pour garantir la démocratie, la liberté, l’indépendance de la Justice, la sécurité, le développement durable et la transparence.

Mamadou Lamine Diallo, Ingénieur – Economiste, candidat de la coalition MLD TEKKI 2024 pour sa part, dresse un Agenda de redressement national du Sénégal soit une « rupture responsable » qui, selon lui, permettra à court terme, d'apaiser le climat socio-politique, de répondre aux urgences et de soulager les Sénégalais face aux difficultés qu'ils vivent. Et à moyen terme, de reformer l’économie du pays pour créer suffisamment d'emplois décents pour les jeunes et de revenus pour tous.

Il propose au sénégalais un programme axé autour de quatre piliers que sont la restauration des valeurs qui doivent sous-tendre la République, réconcilier le Sénégalais avec ses Institutions.

A cela s’ajoute la construction d’une nouvelle économie et le lancement de la Stratégie Offensive Planifiée d'Industrialisation et enfin la construction d’un Sénégal qui brille en Afrique et à travers le monde.

Parallèlement, Mahammed Boun Abdallah Dionne Ancien Premier Ministre et candidat à la présidentielle prône pour les réformes majeures pour un Sénégal juste. A l’en croire « notre pays a réellement besoin d'un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire avec un contrôle sur chacun d'eux, afin d'établir une réelle corrélation entre pouvoir et responsabilité ».

Pour le secteur de la santé, « la réforme que nous souhaitons vise à éviter une privatisation de la santé dans notre pays, l’État doit garantir la continuité des services, l'égalité pour tous dans l'accès aux soins essentiels, la mise à disposition des meilleurs soins possibles », indique-t-il. Pour ce faire, l'État va renforcer les mécanismes de gestions des structures hospitalières, augmenter les appuis financiers et organiser les contrôles idoines.

Pour ce qui est de la réforme territoriale, il estime qu’une réforme foncière profonde est nécessaire. Selon lui, elle devra être conçue de façon transparente et inclusive aux fins de promouvoir une gouvernance foncière « socialement acceptable, politiquement soutenable, économiquement rentable et écologiquement durable ».

Le candidat Aly Ngouille Ndiaye, dans son programme, fait du Sénégal sa Priorité. Selon lui, sa mission est de réconcilier les sénégalais d’abord et avant tout, redonner au pays « sa réputation et son Teranga légendaire » en développant une économie endogène sociale et solidaire.

Dans le même programme, il fixe des objectifs 2024-2029 selon lesquels, assurer la souveraineté alimentaire est un plié. Ainsi, il propose de promouvoir le développement rural, de faciliter l’accès à la terre, à l’eau et soutenir l’agriculture paysanne.

Il y ajoute le développement de la recherche agronomique et consacrer plus de ressources publiques à l’agriculture. Car, il estime que « la souveraineté alimentaire est le droit des populations, des communautés, et des pays à définir leurs propres politiques alimentaire, agricole, territoriale ainsi que de travail et de pêche, lesquelles doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque spécificité ».

A en croire les programmes des différents candidats, le Sénégal va bientôt embrasser l’ère du renouveau et de la rupture.