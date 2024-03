Mali: Une panne de courant géante paralyse Gao

Gao n'a plus d'électricité depuis 13 jours. De nombreux artisans, tout comme les commerces faisant fonctionner des réfrigérateurs, ne peuvent plus travailler.

Presque toutes les activités sont à l'arrêt en raison de cette très longue panne de courant, causée par une défaillance des générateurs de la Société nationale d'électricité. Les artisans et commerçants sont victimes de cette situation, mais aussi les habitants de Gao pour qui, en plein ramadan, la situation devient intenable.

De mémoire d'habitants de Gao, cela n'était jamais arrivé. Après environ deux semaines sans électricité, de nombreux artisans comme Mohamed, qui est soudeur, ont suspendu leur activité.

Ce dernier a mis ses cinq employés au chômage technique durant cette période marquée par l'absence totale d'électricité. "Actuellement, j'ai fermé l'atelier et je suis à la maison, explique-t-il. J'habite loin et je ne peux plus assurer les frais de carburant pour rejoindre mon lieu de travail. Lorsqu'on ne travaille pas, c'est difficile d'avoir des frais de carburant. Notre travail est dépendant de la fourniture en électricité."

Impossible de respecter la chaîne du froid

Certains commerçants tentent tout de même de trouver une solution à la pénurie qui paralyse la ville. C'est le cas de Juliana qui continue de faire tourner son restaurant avec beaucoup de difficultés.

"On achète la glace à 5.000 francs CFA, mais malgré tout, cela ne va pas, déplore-t-elle. Les restes des sauces et même les légumes qu'on achète au marché, les stocks qu'on garde dans le réfrigérateur, tout se gâte. A Gao, on ne peut plus rien acheter pour le mettre dans le frigo. Nos poissons, nos poulets se gâtent tout le temps. Les clients se plaignent, mais eux-mêmes voient finalement que ce n'est pas de notre faute."

Quatre heures de courant par jour en temps normal

15 techniciens ayant quitté Bamako travaillent depuis plusieurs jours afin de remédier à la panne sur les générateurs, installés fin 2023 dans la ville.

Selon Boubacar Dakka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao que nous avons pu joindre au téléphone, la situation devrait se rétablir dans les prochaines heures. Il assure que "les nouvelles machines qui devaient être connectées l'ont été. Quant aux anciennes qui devaient être révisées, elles sont en train d'être révisées. Ils vont faire démarrer les nouvelles machines à partir de demain, jeudi 21 mars".

Avant cette gigantesque panne d'électricité, la société EDM desservait les différents quartiers de Gao à raison de quatre heures seulement par jour. Ce qui était déjà loin de satisfaire les besoins des habitants de la plus grande ville du nord du Mali.