Algérie: Journée mondiale de l'eau - Nouveaux projets pour renforcer le secteur de l'Hydraulique à Ouargla et Adrar

OUARGLA — De nouveaux projets sont entrés en service et autres sont en voie de lancement dans le secteur de l'hydraulique dans la wilaya d'Ouargla, susceptibles d'améliorer l'alimentation en eau potable (AEP), ont indiqué jeudi les responsables du secteur.

Il s'agit de la mise en service d'un château d'eau d'une capacité de 500 m3 dans la localité de Bour El-Heïcha , dans la commune d'Ouargla, d'une structure similaire au nouveau pôle urbain de la commune d'Ain El-Beida, en sus de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un château d'eau de 1.000 m3 au niveau de la zone industrielle de la commune de Hassi-Benabdallah, qui s'est vue également doter d'un forage d'alimentation en eau potable et d'utilisation industrielle, a expliqué le directeur du secteur, Mohamed Zeghab El-Khoukh, en marge d'une exposition d'information sur l'eau tenue à la maison de la culture "Moufdi Zakaria" d'Ouargla dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'eau le 22 mars.

Le programme du secteur de l'hydraulique prévoit, en perspective, la réalisation de quatre châteaux d'eau, deux aériens d'une capacité chacun de 1.000 m3, et le reste terrestre d'une capacité chacun de 2.000 m3, ainsi que la réhabilitation d'une série de structures de stockage, a indiqué le même responsable.

L'on relève, à ce titre, l'achèvement du projet de réalisation d'une digue de protection de la banlieue Ouest de la ville d'Ouargla des inondations, en sus du lancement d'un projet de réalisation d'une station de refroidissement de l'eau à la cité En-Nasr (commune d'Ouargla).

%

La wilaya d'Ouargla dispose d'un réseau global long de 1.421 km, dont de 74 km de canalisations d'adduction et le reste de distribution, soit un taux de raccordement de 98%, en sus d'un réseau d'assainissement d'une linaire de 1.055 km, soit un taux de accordement de 75%, selon les données du secteur.

Les festivités commémoratives de cette journée de l'eau à laquelle ont pris par les autorités locales ont permis d'honorer certains clients fidèles à honorer leurs factures dues à l'entreprise Algérienne des Eaux (ADE) et des employés et retraités de l'ADE, de la direction de l'hydraulique et de l'office national de l'assainissement (ONA).

A Adrar, l'évènement a été marqué par l'organisation à la maison de la culture Mohamed Chibani d'Adrar des "portes ouvertes" sur les secteurs des forêts et de l'hydraulique et leurs missions dans la préservation et valorisation de ces ressources, en sus de l'exposition des équipements utilisés par les services de l'hydraulique.

L'occasion a donné lieu à la signature de conventions de transfert de la gestion de l'alimentation de l'eau potable des quatre communes de Tamentit, Bouda, Sebâa et Tissabit, à l'unité d'ADE d'Adrar.

Des enfants ayant boisé le carré vert des Ksour Koussem et Bouzane, commune de Timi, ont été honorés, des grades ont été remis aux agents et gardes forestiers, et des retraités des deux secteurs ont été honorés à cette occasion.