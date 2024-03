Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Mars 2024

Niger : Insécurité - 23 militaires nigériens tués dans une embuscade terroriste à Tillabéri

Le ministère nigérien de la défense a annoncé jeudi soir la mort de 23 militaires dans une embuscade tendue par des terroristes lors d'une opération de ratissage dans la région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L'attaque s'est produite alors que l'armée menait une opération de ratissage pour rassurer les populations victimes des exactions des groupes armés terroristes. Une unité a été prise dans une embuscade complexe, au cours de laquelle une trentaine de terroristes ont été neutralisés. Les assaillants, plus d'une centaine selon le communiqué, ont utilisé des bombes artisanales et des véhicules kamikazes pour attaquer l'unité de l'armée entre les localités de Teguey et Bankilaré. Malgré la riposte énergique des militaires, 23 soldats ont perdu la vie et 17 autres ont été blessés. (Source ; aniamey.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le message du Président de la Cena aux Sénégalais

C’est demain 24 Mars 2024 que les sénégalais se rendent aux urnes pour élire le successeur de Macky Sall. Dans son adresse au sénégalais, le président de la Cena invite au calme et rassure de la transparence et de la sincérité du scrutin. « La journée du 24 mars 2024, date de l’élection présidentielle, sera historique. Elle sera historique, d’abord, parce que pour la première fois dans l’histoire de notre pays, un président en exercice organisera une élection à laquelle il ne sera pas candidat. Dès lors, dans quelques jours, les symboles du pouvoir d’Etat seront remis à la personne que les Sénégalais auront choisie pour lui succéder. », indique le président Abdoulaye Sylla. Selon lui, cette élection sera transparente, car dans tous les bureaux de vote seront présents les contrôleurs de la Cena et les représentants des candidats. Les résultats, comme d’habitude, seront sincères. Au bout du compte il n’y aura qu’un seul vainqueur : le peuple sénégalais. (Source : adakar.com)

Mali : Abeïbara- De nombreux terroristes neutralisés

Au cours de leur mission de surveillance du territoire national, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé mercredi dernier plusieurs terroristes dans la Région de Kidal. L’annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées. La Dirpa renseigne que les FAMa ont détecté à 50 Km au Sud-Est d’Abeïbara, ce mercredi 20 mars, aux environs de 02 heures, un groupe terroriste autour d’un feu de camp en possession de plusieurs véhicules. « Une première frappe effectuée avec succès a permis de neutraliser ce groupe de terroristes», précise le communiqué. Et d’ajouter que la seconde frappe a visé des rescapés qui tentaient désespérément de s’échapper avec le matériel roulant. «Ils ont également été neutralisés et les véhicules détruits» ( Source : abamako.com)

Togo : Filières maraîchère et avicole - Une mission de la Banque mondiale pour développer la chaîne de froid

Au Togo, une mission de la Banque mondiale a démarré le 14 mars dernier une série d’échanges avec des acteurs des filières maraîchère et avicole. Objectif : plancher sur l’amélioration de la chaîne de froid des deux filières. Cette mission qui devrait s’achever vendredi 22 mars 2024, s’inscrit dans le cadre du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP) et a un double objectif. Précisément l'évaluation des infrastructures de la chaîne de froid dans les différentes filières et l’identification des cas commerciaux potentiels pour les chambres froides. Notons que le FSRP est financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions Fcfa, et devrait favoriser à terme, un accroissement de la productivité agricole et la sécurité alimentaire. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Attraction des investissements - Abidjan et Copenhague échangent sur les opportunités d’investissements

L’Ambassade du Danemark au Ghana a initié le mardi 19 mars un forum d’échange et de partage d’expérience à Azalaï hôtel auquel a pris part Sem Tom Norring, Ambassadeur du Danemark au Ghana accompagnant une délégation d’opérateurs économiques Danois. Ce forum a vu la participation du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques M. Sidi Tiemoko Touré, du Centre de promotion des investissements (CEPICI) représenté par M. Thierry Badou, Directeur de l’Attraction des Investissements, de la direction générale du commerce extérieur avec la présence effective du Directeur Général M. Kalilou Sylla, du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) avec son représentant M.N’Da Marius et d’autres personnalités de l’écosystème des affaires en Côte d’Ivoire. L’objectif de ce panel était de présenter aux investisseurs Danois l’environnement des affaires ivoirien, les avantages du code des investissements et les projets rentables disponible en Côte d’Ivoire. Le CEPICI aura pour mission d’assurer le suivi des partenariats et des intentions d’investissements capté lors du forum. (Source : acotonou.com)

Bénin: Pour abus de fonction - Un agent de renseignement risque 02 ans de prison

Impliqué dans une affaire d’abus de fonction et dénonciation calomnieuse avec un chef de village et un bouvier, un agent de renseignement risque 02 années d’emprisonnement ferme. Les faits se sont déroulés dans un village qui se situe dans la zone rouge à Malanville. En effet, l’agent de renseignement a été accusé par le bouvier auprès du chef de village de lui avoir pris de l’argent pour ne pas le dénoncer en tant que potentiel terroriste. Après que l’affaire soit dégénérée, les trois ont été arrêtés. À la barre, ils ne reconnaissent pas les faits. A en croire les rapports de BIP Radio, le bouvier a avoué qu’il n’a pas payé ce dernier, mais le chef de village reconnaît que son demi- frère s’est fait extorquer 400 mille francs par l’agent de renseignements pour qu’il ne l’accuse de terroriste. Le délibéré est prévu pour le 18 Avril 2024. (Source : acotonou.com)

Rca : Incendie - Une explosion dans une usine près de Bangui fait quatre morts

Quatre personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées mercredi soir dans une explosion survenue dans une usine d’huile de palme près de Bangui, la capitale centrafricaine, a-t-on appris jeudi de sources locales concordantes. Cette explosion a eu lieu en début de soirée dans l’usine Palme d’Or, située à 60km au sud de Bangui. Suivie d’un incendie, elle a fait quatre morts et une vingtaine de blessés, dont plusieurs grièvement, a déclaré à Xinhua Francis Krawa, un notable. Les blessés ont été évacués vers Bangui pour y recevoir des soins intensifs, a-t-il ajouté. Selon les autorités locales, l’explosion a eu lieu dans le secteur de la transformation de l’huile de palme. D’après M. Krawa, elle a provoqué l’effondrement de murs sur certains employés et les forces de l’ordre sont en train de fouiller les décombres dans l’espoir de trouver d’autres corps. (Source : abangui.com)

