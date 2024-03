Sénégal: Après son élection à la présidence de la république - Les engagements de Bassirou Diomaye Faye

Nouvellement élu à la tête du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye s’engage à combattre la corruption à toutes les échelles. A l’occasion de sa première prise de parole, dans la soirée du lundi 25 mars 2024, le cinquième président sénégalais a aussi promis une gouvernance transparente. C’est ce que rapportent plusieurs confrères sénégalais et africains.

« Je m’engage à gouverner avec humilité dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m’engage à me consacrer pleinement à la refondation des institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble », a promis le nouveau chef d’Etat.

Il affirme que son élection consacre la rupture. A la communauté internationale et aux partenaires internationaux bilatéraux et multilatéraux, il leur dit que le Sénégal tiendra toujours son rang. « Il restera le pays ami et l’allié sur et fiable de tout partenaire qui s’engagera avec nous, dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive, déclare Bassirou Diomaye Faye.

« Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu’ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans le processus de construction de l’intégration de la Cédéao tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes », a lancé le successeur de Macky Sall qui annonce qu’il mènera des actions similaires avec la même abnégation pour l’unité et l’intégration politique et économique du continent (africain).

%

En clôturant sa première prise de parole depuis la publication des premières tendances qui le donnent vainqueur, Bassirou Diomaye Faye a réservé un hommage appuyé à Ousmane Sonko, l’homme qui a porté la vision ayant conduit à la matérialisation de la candidature portée par la coalition « Diomaye Président ».

« Je voudrais à cet instant réserver une mention spéciale à un homme dont je n’ai pas besoin de citer le nom. C’est le président Ousmane Sonko, pour son détachement, son désintéressement. Je le félicite pour sa clairvoyance qui nous a permis la mise en place de la coalition « Diomaye président » Qui a permis au projet d’avoir un candidat. Si c’était seulement sa personne qui l’intéressait le projet n’aurait pas de candidat », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.