Sénégal: Bassirou Diomaye Faye s'engage à gouverner avec humilité et dans la transparence

« Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles». Une des annonces fortes de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 5eme Président de la République du Sénégal, lors de son premier discours tenu le 25 Mars 2024, à l'issue de l'élection présidentielle du 24 du même mois.

En effet, à l'occasion de ce premier contact avec les sénégalais en tant que Président de la république, Bassirou Diomaye Faye s'est dit conscient du choix de la rupture que le peuple a fait « pour donner corps à l'immense espoir que notre projet de société a suscité et donné corps à ses aspirations ».

Par conséquent, il s'engage à se consacrer pleinement à la refondation des institutions et au renforcement des fondements du vivre ensemble…

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel aux frères et sœurs africains, pour qu'ensemble « nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la Cédéao, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques »,

Cette élection présidentielle a été inédite de par son déroulement et par une finalité dont l'élu issu de l'opposition a obtenu une victoire écrasante et incontestable dès le premier tour.

Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a salué la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État.

Selon lui, leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de Leur Grandeur, de leur humilité, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques.

Il a également magnifié la vigilance et l'engagement du Président Macky Sall, qui ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes.

Aussi, le Président élu, à travers son discours, a regretté les peines et les souffrances vécues ces dernières années qui ont engendré des vies brisées.

Le 5eme et plus jeune président du Sénégal a reconnu et salué l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie, à la justice et à l'égalité.

« Le projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous, de mobiliser, de valoriser les importantes ressources humaines et naturelles dont regorge notre pays, pour en faire le moteur de notre sursaut », a terminé Bassirou Diomaye Faye .