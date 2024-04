Afrique: Bilyf 2024 - Des recommandations et résolutions pour booster le secteur agricole en Afrique

Réunis dans la capitale congolaise du 28 au 30 mars, les participants à la deuxième édition de Brazzaville international youth forum (Bilyf) tenue sur le thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique » ont pris des résolutions, des recommandations et des engagements pour inciter le développement agricole sur le continent.

Le Bilyf 2024 a connu la participation de nombreux jeunes venus de plusieurs pays africains ainsi que de la diaspora qui se sont réunis en ateliers et ont suivi des communications autour de huit panels. Il s'agit, entre autres, de « L'agriculture en Afrique face aux défis du réchauffement climatique » ; « De la terre à l'assiette: transformation agricole et opportunités pour les jeunes » ; « Maximiser le potentiel des femmes agricultrices et le développement des fermes familiales ».

A l'issue de trois jours des travaux, les participants ont recommandé aux gouvernements davantage de proximité et de formations, notamment dans les domaines agricoles pour les jeunes ainsi que des mécanismes d'accompagnement permettant de développer une chaîne de valeur pour mieux exploiter les terres arables disponibles sur le continent. Ils sollicitent également le financement des initiatives des jeunes et des entreprises innovantes, l'accès à l'éducation inclusive et de qualité qui répond aux besoins des marchés locaux ainsi que des formations techniques et professionnelles garantissant aux jeunes les compétences correspondant aux besoins du développement de leurs pays et du continent.

« Nous invitons les acteurs du secteur privé à créer des passerelles pour favoriser l'apprentissage des jeunes en entreprise, tout en leur offrant des chances d'accès aux premiers emplois ; à accompagner à travers les programmes de conseil et de suivi ou de mentorat des jeunes entrepreneurs. Nous demandons à tous les partenaires au développement de s'engager de façon novatrice auprès des jeunes des tissus associatifs afin de construire des programmes correspondant aux aspirations et aux besoins de la jeunesse africaine », ont-ils exhorté dans le communiqué final.

Matérialiser les résolutions du Bilyf 2023

S'agissant des résolutions, les participants se sont engagés à oeuvrer solidairement pour contribuer au développement du continent et de leurs pays respectifs à travers les différentes initiatives visant l'autonomisation de la jeunesse ; à promouvoir et soutenir les talents et l'innovation des jeunes africains. Ils ont aussi pris l'engagement de mobiliser les partenaires institutionnels et financiers pour la création du fonds d'appui pour l'autonomisation de la jeunesse ; de travailler avec l'ensemble des acteurs pour mobiliser les ressources et matérialiser les résolutions du Bilyf 2023 restantes. Il s'agit notamment de mettre en place un programme de mobilité pour la jeunesse, notamment le Bilyf tour ; lancer le prix de la jeunesse africaine visant à encourager les jeunes à être les véritables acteurs du changement et susciter les jeunes à l'action ; lancer la campagne digitale : « Nous sommes la jeunesse africaine » ; mettre en place un incubateur de leadership et lancer des formations continues visant à renforcer les capacités des jeunes.

« Nous reconnaissons la nécessité d'apporter notre pierre à l'édifice dans la construction de l'Afrique que nous voulons porter par l'agenda 2063 de l'Union africaine d'ici à l'horizon 2050, ainsi que la pertinence de la question du leadership des jeunes et leur autonomisation pour le développement de l'Afrique. Avec plus de 75% de 1,5 milliard d'habitants de l'Afrique âgés de moins de 35 ans, il y a urgence d'investir dans l'éducation et la formation, la santé et la création d'emplois ; briser les barrières à la participation et l'inclusion significative des jeunes pour permettre à l'Afrique de jouir des fruits du dividende démographique », a souligné Vanessa Metou à qui revenait la charge de lire le communiqué final.

Clôturant les travaux, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Dialla Mamoni, a encouragé l'initiateur du Bilyf, Précieux Massouemé, qui fait désormais, selon lui, partie des acteurs oeuvrant pour la construction de l'Afrique. « Nous devons apprendre à magnifier, à célébrer les êtres qui posent des actes positifs de leur vivant. Nous exhortons la jeunesse africaine à la mutualisation des initiatives afin d'assurer l'éclosion du secteur agricole », a-t-il conclu.