Congo-Brazzaville: Forum Bilyf - L'édition 2024 met un accent sur l'agriculture et l'innovation

La deuxième édition de Brazzaville International Leadership Youth Forum (Bilyf) se tiendra du 28 au 30 mars au Palais des congrès sur le thème « L'agriculture et l'innovation au service du développement de l'Afrique ».

La deuxième édition mettra en lumière l'importance cruciale de l'agriculture et de l'innovation pour l'essor économique et social du continent, a indiqué le président du comité d'organisation de Bilyf 2024, Précieux Massouemé. En réunissant des jeunes leaders, des innovateurs et des décideurs, Bilyf offre une plateforme unique de dialogue, d'échange d'idées et de partage d'expériences.

Bilyf peut catalyser l'innovation et accélérer le progrès vers une agriculture plus productive, durable et résiliente en Afrique. Ainsi, plusieurs panels seront animés au tour de « L'agriculture en Afrique face aux défis du réchauffement climatique » ; « De la terre à l'assiette : transformation agricole et opportunités pour les jeunes » ; « Maximiser le potentiel des femmes agricultrices et le développement des fermes familiales. »

A travers ces panels de discussion passionnants animés par des jeunes et des experts de renom, les participants venus de l'Afrique et de la diaspora auront l'opportunité d'assister à des ateliers pratiques et interactifs ; de tisser des liens lors des sessions de réseautage stratégique. Le but étant de susciter l'engagement des jeunes africains dans la transformation de leur communauté à travers des initiatives novatrices et durables.

« Bilyf vous présente des panélistes reconnus sur le continent et à l'international pour leur vision, leur créativité, leur passion et leur engagement à apporter des changements significatifs dans leurs domaines d'activité respectifs tels que la politique, l'entrepreneuriat, l'activisme social, la technologie, l'art, la culture, la recherche, l'éducation et plus encore », ont précisé les organisateurs sur le site de l'évènement.

Notons que la première édition de Bilyf a été organisée les 30 et 31 mars dans la capitale congolaise sur le thème « Relever les défis du développement de l'Afrique » en présence de nombreuses figures africaines dont l'ancienne présidente de transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, et l'ancienne vice-présidente de la Gambie, Fatoumata Tambajang. Cette rencontre qui a réuni plus de 500 jeunes a été marquée, entre autres, par la remise du Prix de la paix de la jeunesse africaine au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Une distinction qui récompense les efforts panafricains de certains chefs d'Etat et de gouvernements.