Congo-Brazzaville: Faune - La gendarmerie interpelle deux trafiquants de peaux de panthère et d'écailles de pangolin à Oyo

Agés de plus de quarante ans, les deux présumés trafiquants ont été interpellés, le 3 avril, dans la sous-préfecture d'Oyo, département de la Cuvette, pour détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthère et d'écailles de pangolin géant.

Les peaux de panthère et les écailles de pangolin géant ont été camouflées dans des sacs afin de tromper la vigilance des éléments de la gendarmerie. Elles ont été détectése par les agents de la région de gendarmerie d'Owando et de la compagnie d'Oyo, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l'Economie forestière de la Cuvette, soutenus techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf).

Selon une source proche du dossier, les deux présumés délinquants fauniques seraient dans un réseau mafieux. L'un aurait acheté ces produits dans la sous-préfecture de Gamboma, dans le département des Plateaux, et les auraient transportés à Oyo afin de les revendre. Les deux peaux de panthère et les écailles de pangolin ont été stockées dans la maison de son complice à Oyo pendant plusieurs jours.

Les deux trafiquants de produits animaliers intégralement protégés risquent une peine ferme allant jusqu'à cinq ans ainsi que des amendes à hauteur de cinq millions FCFA chacun, conformément à la loi.

Au Congo comme ailleurs, la panthère et le pangolin géant sont voués à l'extinction. En 2016, les cent-quatre-vingt-six pays de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, le traité qui régit le commerce international des espèces sauvages, ont voté l'interdiction du commerce des pangolins et de ses dérivés. De même, l'article 27 de la loi congolaise en matière de protection des espèces fauniques stipule : « L'importation ; l'exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ; ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ».

Bien que protégés par les lois nationales et conventions internationales, le pangolin géant et la panthère sont toujours en danger. Certains observateurs de la vie sauvages estiment pour le pangolin géant que « les ventes de ses écailles pour satisfaire les besoins de la médecine traditionnelle chinoise et sa viande considérée comme un mets raffiné ont fait du pangolin le mammifère non humain le plus trafiqué au monde ». Ils joignent leurs voix pour dire que « la déforestation résultant de l'exploitation commerciale du bois et du développement des infrastructures humaines réduit considérablement l'habitat de la panthère mais aussi l'abondance de ses proies, mettant la survie du félin en péril ».

Suite à l'interpellation de ces délinquants de la faune, le commandant Aimé Césaire Oko, commandant la compagnie de gendarmerie d'Oyo; réitère que « les espèces comme le pangolin, la panthère, l'éléphant... sont des espèces rares et sont en voie de disparition. Elles sont intouchables selon la loi », avant d'ajouter que « ceux qui se feront prendre seront présentés devant les juges pour répondre de leurs actes ».