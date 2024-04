Rwanda: Les leçons de l'après-génocide - Nous devons nous élever contre la discrimination et les préjugés

interview

-- Ambassadeur Ernest Rwamucyo, représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies

Le 7 avril, 30 ans se seront écoulés depuis le début du génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda. Pour commémorer cet anniversaire, l'ambassadeur Ernest Rwamucyo, représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies à New York, partage avec Kingsley Ighobor, d'Afrique Renouveau, son point de vue sur les leçons apprises, la remarquable croissance économique du Rwanda et les progrès réalisés en matière d'autonomisation des femmes, entre autres sujets. Voici des extraits de l'entretien :

Les Nations Unies ont désigné le 7 avril comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda. Pouvez-vous nous expliquer la signification de cette date ?

Cette date est importante parce qu'elle a marqué le début d'une tragédie aux proportions inimaginables. Lorsque le génocide de 1994 contre les Tutsis a commencé, plus d'un million de Tutsis ont été massacrés en l'espace de 100 jours.

Cela fait maintenant 30 ans, mais la mémoire est profonde ; les horreurs auxquelles les victimes et les survivants ont dû faire face sont encore fraîches. En nous souvenant, nous rendons hommage à ceux qui ont été massacrés et aux survivants.

%

Il est également important que les rescapés réfléchissent à la tragédie qui les a frappés, eux et leurs familles.

En tant que Rwandais, c'est un moment où nous faisons appel à notre conscience collective pour réfléchir à cette tragédie et à la manière dont nous pouvons reconstruire notre pays.

Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes concentrés sur le thème "Se souvenir, s'unir et se renouveler".

Nous nous concentrons sur la manière de reconstruire à neuf afin que le génocide ne se reproduise plus jamais. En renouvelant, nous regardons l'avenir avec espoir.

Comment les événements commémoratifs organisés ici au siège des Nations Unies, au Rwanda et dans le monde entier peuvent-ils favoriser la réconciliation ?

Tout d'abord, plus d'un million de Tutsis ont été massacrés. En nous souvenant d'eux, nous leur rendons la dignité et l'humanité que leurs assassins leur ont refusées.

Nous le faisons en tant que société rwandaise et en tant que membre de la communauté internationale. Nous partageons les leçons de cette tragédie avec le reste du monde dans l'espoir d'oeuvrer à la prévention de futurs génocides.

Nous le faisons avec les membres de la communauté internationale pour réveiller le monde sur les dangers réels du génocide.

Les leçons tirées du Rwanda sur la détection des signes avant-coureurs d'un conflit parviennent-elles à d'autres pays ?

Nous l'espérons, car les dangers sont réels. Toute forme de discrimination, de préjugé, de haine ou de sectarisme peut survenir dans n'importe quelle société, ce qui est le début d'un génocide.

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsqu'il y a de la discrimination ou de l'antisémitisme, ou lorsqu'il y a des préjugés ou de la haine.

Comment sensibiliser la communauté internationale et les jeunes en particulier ?

Par le biais d'événements commémoratifs.

Nous impliquons également nos jeunes de manière proactive. Par exemple, en collaboration avec les Nations Unies, nous organisons un événement appelé Youth Connekt, au cours duquel nous faisons venir des jeunes de différentes parties du monde au Rwanda pour qu'ils soient témoins des efforts de reconstruction du pays et de la manière dont nous donnons aux jeunes les moyens de contribuer au processus. L'objectif est de promouvoir la paix et la tolérance et de démontrer qu'après une tragédie, la reconstruction d'une nation est possible grâce à un travail acharné.

Nous insistons sur le fait que la tolérance et la coexistence pacifique sont très importantes. Nous nous sommes également efforcés de donner à nos femmes les moyens de participer aux efforts de reconstruction.

Quel est l'impact de Youth Connekt sur les jeunes du Rwanda et d'autres régions d'Afrique ?

Le président Paul Kagame est le fer de lance de l'initiative, et nous travaillons en partenariat avec les Nations Unies. Il s'agissait au départ d'une initiative rwandaise, mais en raison de son potentiel à rendre les jeunes créatifs et entreprenants, nous l'avons étendue au reste de l'Afrique et, par extension, au reste du monde.

Les jeunes se réunissent pour partager des idées novatrices ; ils proposent des projets qu'ils peuvent mettre en oeuvre, et nous leur donnons accès à des opportunités et à des ressources.

Ils créent des startups axées sur la technologie qui améliorent le bien-être des sociétés. Certaines de ces entreprises créent des emplois importants.

Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans le processus de reconstruction et comment les avez-vous relevés ?

Tout d'abord, notre société a été traumatisée par le génocide. Nous avons donc dû redonner de l'espoir à notre peuple.

Deuxièmement, le déni du génocide est un danger important, car il ne cherche pas seulement à échapper à l'obligation de rendre des comptes, mais il constitue également un processus de poursuite du génocide.

Nous avons de nombreux génocidaires en fuite dans différentes parties du monde, y compris en Europe et dans différentes parties de l'Afrique, qui n'ont pas encore été traduits en justice. Nous espérons travailler avec le reste de la communauté internationale pour qu'ils répondent de leurs actes, afin que les victimes et les survivants du génocide puissent voir la justice rendue de leur vivant.

Troisièmement, nous sommes confrontés au défi du discours de haine. Parfois, les gens ne reconnaissent pas les dangers posés par les discours de haine et la discrimination.

Nous sommes un pays en développement. Nous avons travaillé à la reconstruction de notre pays, y compris de ses infrastructures, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Un nouveau Rwanda construit sur les cendres du génocide de 1994 est une lueur de prospérité et d'espoir pour notre peuple.

Lorsque vous parlez de négationnistes de génocide, y a-t-il des gens qui croient qu'un génocide n'a pas eu lieu ?

Il y a des gens, en particulier des auteurs de génocide, qui banalisent ce qui s'est passé ou qui veulent réécrire l'histoire. C'est dangereux.

Recevez-vous le soutien de la communauté internationale dans vos efforts pour traduire les auteurs en justice ?

Il est certain que nous bénéficions du soutien de la communauté internationale. Sur le plan interne, nous avons créé un tribunal pour juger les auteurs de génocide. Nous avons également mis en place un système de justice réparatrice, appelé Gacaca, qui vise à utiliser des solutions locales pour juger les auteurs d'une manière qui permette à la société de guérir, tout en jetant les bases de l'unité et de la réconciliation. De nombreux individus sont jugés dans d'autres juridictions. Mais il reste encore beaucoup à faire, car des milliers d'autres échappent à l'obligation de rendre des comptes.

Comment le Rwanda parvient-il à atteindre une croissance économique impressionnante malgré le génocide ?

Après la tragédie, le Rwanda s'est approprié sa stratégie de développement. Nous avons réalisé que les Rwandais tuaient les Rwandais. Bien sûr, il y a une longue histoire avant cela : le colonialisme, les mauvais dirigeants et la mauvaise gouvernance. Nous ne pouvions pas permettre à notre société de rester dans l'abîme du désespoir après la tragédie. Les Rwandais ont été les fers de lance de la reconstruction de notre nation, fondée sur l'unité, la réconciliation, le pardon et la résilience qui nous a permis de recoller les morceaux. Nous avons reconstruit nos infrastructures et mis en place des protections sociales pour améliorer le bien-être des citoyens. Aujourd'hui, l'économie croissante du Rwanda crée de la richesse et de la prospérité pour son peuple. Nous construisons une nouvelle société démocratique dotée d'institutions fonctionnelles.

Comment le Rwanda relève-t-il le défi du chômage élevé des jeunes, qui entraîne souvent une impatience à l'égard du gouvernement, en particulier dans les situations d'après-conflit ?

Nous créons des opportunités pour les jeunes. L'économie rwandaise connaît une croissance supérieure à 8 % depuis une dizaine d'années. Nous veillons à ce que la croissance économique entraîne une réduction de la pauvreté et crée des emplois et des opportunités pour les jeunes. Nous avons investi massivement dans l'éducation, afin de garantir que nos jeunes soient qualifiés. Nous avons également créé une économie de marché qui permet aux entrepreneurs d'être innovants et créatifs.

Le Rwanda a le pourcentage de femmes parlementaires le plus élevé au monde, ainsi qu'une représentation féminine significative au sein du gouvernement. Comment ces facteurs influencent-ils le développement économique ?

L'autonomisation des femmes est au premier plan de la réconciliation et du développement du Rwanda après le génocide. Nous sommes fiers que nos filles, nos mères et nos soeurs se sentent intégrées.

Comme le dit souvent le président Kagame, aucune nation ne peut se développer si 50 % de sa population n'est pas incluse dans le processus de développement. C'est pour cette raison que les femmes rwandaises ont été responsabilisées et ont eu la possibilité de jouer un rôle dans la reconstruction du pays.

Les femmes sont bien représentées dans toutes nos institutions - le parlement, le cabinet, l'administration locale, l'entreprenariat et d'autres domaines de prise de décision dans notre société.

La qualité des contributions des femmes et leur niveau d'engagement sont excellents.

Le Rwanda est également un champion de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Si elle est pleinement mise en oeuvre, comment pensez-vous que la ZLECAf peut catalyser l'économie africaine au profit notamment des jeunes et des femmes ?

L'Afrique n'a pas optimisé tout son potentiel en raison de la fragmentation des marchés. Nous avons quelque 54 pays avec d'importants obstacles aux échanges transfrontaliers.

La ZLECAf crée un marché de plus de 1,3 milliard de personnes, avec des barrières réduites et la libre circulation des personnes, des biens et des services.

Cela favorisera la croissance du continent et le rendra compétitif dans le commerce mondial. La mise en oeuvre de la ZLECAf est donc vitale. Nous commençons déjà à en voir certains avantages.

Alors que nous commémorons le 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis, quel dernier message adressez-vous aux Africains et au reste du monde ? Tout d'abord, ne soyez pas spectateur lorsque vous êtes témoin d'une forme quelconque de discrimination, de sectarisme ou de préjugé. Car cela pourrait déboucher sur un génocide.

Vous devez vous exprimer. Deuxièmement, vous devez vous attaquer aux causes profondes des conflits susceptibles de dégénérer en tragédie. Par exemple, les discours de haine. Troisièmement, nous devons mettre en place des institutions qui permettent au peuple de s'exprimer, qui rendent des comptes et qui rendent la justice. Enfin, nous devons construire des sociétés libres et équitables. Les leçons du Rwanda doivent être prises très au sérieux. La tragédie qui a frappé le Rwanda pourrait toucher n'importe quel pays.