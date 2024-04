Afrique: Première mondiale - Le Nigéria introduit un nouveau vaccin pentavalent contre la méningite

communiqué de presse

Par une décision historique, le Nigéria est devenu le premier pays au monde à déployer un nouveau vaccin (le vaccin Men5CV) recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui permet de protéger les populations contre cinq souches de la bactérie à l'origine de la méningite. Le vaccin et les activités de vaccination d'urgence sont financés par l'Alliance Gavi, qui finance en outre le stock mondial de vaccins contre la méningite et soutient les pays à revenu faible dans le cadre de leurs campagnes de vaccination systématique contre la méningite.

Le Nigéria est l'un des 26 pays d'Afrique hyperendémiques pour la méningite, situé dans la ceinture africaine de la méningite. L'année dernière, on a observé dans toute l'Afrique une augmentation de 50 % des cas annuels notifiés de méningite.

Au Nigéria, une flambée de Neisseria meningitidis (méningocoque) du sérogroupe C a entraîné 1742 cas suspects de méningite, dont 101 cas confirmés et 153 décès dans sept des 36 états du pays (Adamawa, Bauchi, Gombe, Jigawa, Katsina, Yobe, Zamfara) entre le 1er octobre 2023 et le 11 mars 2024. Pour endiguer la flambée meurtrière, une campagne de vaccination a été menée du 25 au 28 mars 2024 visant à atteindre dans un premier temps plus d'un million de personnes âgées de 1 à 29 ans.

La méningite est une infection grave qui entraîne l'inflammation des tissus qui entourent et protègent le cerveau et la moelle épinière. Les causes de la méningite sont multiples, notamment les agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et parasitaires. Parmi les symptômes figurent souvent des céphalées, de la fièvre et une raideur de la nuque. La méningite bactérienne est la plus grave et elle peut également entraîner une septicémie (infection sanguine), un handicap grave ou un décès dans les 24 heures chez les personnes qui la contractent.

« La méningite est un ennemi ancien et mortel, mais ce nouveau vaccin pourrait modifier la trajectoire de la maladie, en permettant de prévenir de futures flambées et de sauver de nombreuses vies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Le déploiement du vaccin au Nigéria nous rapproche un peu plus de notre objectif consistant à éliminer la méningite d'ici 2030. »

Ce nouveau vaccin révolutionnaire offre un puissant bouclier contre les cinq principales souches du méningocoque (A, C, W, Y et X) en une seule injection. Ces cinq souches sont à l'origine de la méningite et de l'infection sanguine. Ce vaccin confère une protection plus large que le vaccin actuellement utilisé dans une grande partie de l'Afrique, qui n'est efficace que contre la souche A.

Le nouveau vaccin pourrait faire baisser considérablement les cas de méningite et progresser dans la lutte contre la maladie. C'est particulièrement important pour des pays comme le Nigéria où plusieurs sérogroupes sont répandus. Le nouveau vaccin utilise la même technologie que le vaccin conjugué contre le méningocoque A (MenAfriVac®), qui a permis d'éradiquer les épidémies de méningocoque A au Nigéria.

« Le nord du Nigéria, en particulier les états de Jigawa, Bauchi et Yobe, a été durement touché par la flambée mortelle de méningite, et ce vaccin fournit aux agents de santé un nouvel outil pour à la fois mettre fin à cette flambée, mais aussi placer le pays sur la voie de l'élimination », a déclaré le Professeur Muhammad Ali Pate du ministère nigérian de la Santé et du Bien-être social. « Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour préparer les agents de santé ainsi que le système de santé au déploiement de ce nouveau vaccin. Nous avons reçu un soutien inestimable de la part de nos populations malgré cette période de jeûne et aussi de nos dirigeants communautaires, en particulier l'Émir de Gumel dans l'état de Jigawa, qui a personnellement lancé la campagne de vaccination dans l'état. Nous suivrons étroitement les progrès réalisés et nous espérons pouvoir étendre la vaccination dans les mois et les années à venir afin d'accélérer les progrès. »

Ce nouveau vaccin conjugué multivalent a nécessité 13 années de développement et reposait sur un partenariat entre PATH et le Serum Institute of India. Le financement du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Gouvernement britannique a été essentiel à son développement.

En juillet 2023, l'OMS a préqualifié le nouveau vaccin Men5CV (dont le nom de marque est MenFive®) et, en octobre 2023, a officiellement recommandé aux pays d'introduire le nouveau vaccin. En décembre 2023, l'Alliance Gavi a affecté des ressources en vue du déploiement du vaccin Men5CV, qui est actuellement disponible pour la riposte à la flambée par le biais de la réserve mondiale d'urgence administrée par le Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins, tandis que le déploiement du vaccin dans le cadre de campagnes de vaccination préventive de masse devrait débuter en 2025 dans les pays de la ceinture de la méningite.

« Le déploiement d'un million de vaccins dans le nord du Nigéria contribuera à sauver des vies, à prévenir les maladies de longue durée et à renforcer notre objectif consistant à éliminer la méningite dans le monde d'ici 2030 », a déclaré Andrew Mitchell, ministre d'État chargé du développement et de l'Afrique au sein du Gouvernement britannique. « Il s'agit précisément du type d'innovation scientifique, appuyée par le Royaume-Uni, qui, je l'espère, sera reproduite dans les années à venir pour nous aider à réaliser d'autres avancées, y compris l'éradication d'autres maladies ».

L'OMS a apporté son soutien au Centre for Disease Control and Prevention du Nigéria dans le cadre de la riposte à la flambée de méningite dans le pays, notamment concernant la vaccination, la surveillance, la recherche active des cas, l'analyse des prélèvements et la prise en charge des cas. L'OMS et ses partenaires ont également joué un rôle essentiel en aidant le Nigéria à se préparer au déploiement du nouveau vaccin et à former les agents de santé.

« Année après année, la méningite à méningocoque est une source de préoccupation et de difficultés dans les pays d'Afrique », a déclaré la Dre Nanthalile Mugala, Cheffe de la région Afrique au sein de PATH. « L'introduction du vaccin MenFive® au Nigéria marque le début d'une ère de transformation dans la lutte contre la méningite à méningocoque en Afrique. S'appuyant sur l'héritage des efforts de vaccination précédents, cette étape importante reflète plus d'une décennie de partenariats indéfectibles et innovants. La promesse du vaccin MenFive® ne réside pas uniquement dans son impact immédiat, mais aussi dans les innombrables vies qu'il permettra de protéger dans les années à venir, ce qui nous rapprochera d'un avenir libéré de la menace de cette maladie. »

En 2019, l'OMS et ses partenaires ont lancé la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030. La feuille de route, dont le but est d'aller « vers un monde sans méningite », fixe trois objectifs pour y parvenir :

éliminer les épidémies de méningite bactérienne ;

réduire le nombre de cas imputables à la méningite bactérienne à prévention vaccinale de 50 % et le nombre de décès de 70 % ; et

réduire le handicap et améliorer la qualité de vie à la suite d'une méningite, toutes causes confondues.

« Avec l'augmentation des flambées de maladies infectieuses dans le monde entier, des innovations telles que le vaccin MenFive® sont essentielles pour nous aider à mener une riposte », a déclaré Aurélia Nguyen, directrice générale des programmes de l'Alliance Gavi, qui finance le stock mondial ainsi que le déploiement des vaccins dans les pays à revenu faible. « Cette première expédition de vaccins marque le début du soutien de Gavi à un programme axé sur un vaccin antiméningococcique conjugué multivalent qui, avec le financement nécessaire des donateurs pour nos cinq prochaines années de travail, permettra de déployer des vaccins antiméningococciques conjugués pentavalents dans les pays à haut risque. Grâce aux vaccins, nous avons éliminé les épidémies importantes et perturbatrices de méningite A en Afrique : nous disposons désormais d'un outil pour faire face à d'autres sérogroupes qui continuent de provoquer de grandes flambées entraînant des handicaps à long terme et des décès. »

Après la campagne de vaccination contre la méningite au Nigéria, le sommet international sur la méningite qui se tiendra à Paris en avril 2024 marquera une étape importante sur la voie de la lutte contre cette maladie. En effet, les dirigeants se réuniront pour célébrer les progrès accomplis, identifier les enjeux et évaluer les prochaines étapes. Ce sommet sera aussi l'occasion pour les dirigeants nationaux et les partenaires clés de s'engager politiquement et financièrement pour accélérer les progrès vers l'élimination de la méningite en tant que problème de santé publique d'ici 2030.