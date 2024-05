Tchad: Fin de la campagne électorale - Plus de 8 millions d'électeurs attendus aux urnes ce lundi

La campagne électorale est terminée au Tchad. Les candidats ont prononcé leurs derniers discours avant le premier tour de l'élection présidentielle prévu le lundi 6 mai. C’est donc jour de vote pour plus de 8 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes.

Selon africanews, des milliers de personnes ont afflué vers l'hippodrome de N'Djamena pour assister au dernier rassemblement de Succès Masra, candidat du parti Les Transformateurs et de la coalition Justice et Égalité. Succès Masra, candidat, a déclaré : « Nous aimerions reposer dans un pays en paix et réconcilié, pour que la victoire à l'horizon ne soit pas celle d'un camp contre un autre, mais celle de tout le peuple tchadien. La victoire de l'espoir de la paix, la victoire d'un avenir enthousiaste sur un passé difficile ».

Parallèlement, une foule immense a répondu à l'appel du candidat Mahamat Déby, soutenu par la coalition Tchad Uni, qui regroupe près de 200 partis politiques, y compris l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut ou MPS. Des centaines de milliers de partisans ont scandé avec enthousiasme la victoire incontestable de Mahamat Déby dès le premier tour le 6 mai.

Ses partisans croient en la victoire de leur candidat. Abakar Bishala, partisan de Mahamat Deby interrogé par nos confrères a déclaré : « A quelques heures des élections, il n’y a pas de match, car avec notre candidat, nous avons déjà réussi l'élection à 100%. Aucun candidat ne peut rivaliser avec notre candidat, le champion. Sur cela, ne vous inquiétez pas, le choix est déjà clair ».

La société civile appellent à la venue d’observateurs internationaux

Les défenseurs des droits humains appellent à la venue d'observateurs internationaux pour veiller au bon déroulement de l'élection. Les candidats ont également exhorté leurs partisans à rester vigilants pendant l'élection et le décompte des voix des 8 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes.

Avant la fin de la campagne présidentielle, des confrères indiquaient qu’il s’agit d’une élection à haut risque

« Cette élection doit mettre fin à une transition qui aura duré trois ans, depuis le décès d’Idriss Deby Itno, tué dans l’ouest du Tchad lors d’une offensive des rebelles du Fact, en avril 2021. Ce scrutin se joue sur fond de tensions politiques. Dix candidats, 9 hommes et une femme, mènent campagne depuis trois semaines pour cette élection présidentielle. Plus de 8 millions de Tchadiens sont attendus dans les bureaux de vote pour élire leur nouveau président », rapportait le confrère Tv5.

Mahamat Idriss Déby, l’actuel président de transition, a été installé par les généraux de l’armée tchadienne. Il s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils, au bout de 18 mois de transition. Trois ans plus tard, le fils Déby cherche à légitimer son pouvoir et s'affranchir de l'héritage de son père. Il est le grand favori de l'élection présidentielle. Des confrères que le « général président » a d'ores et déjà annoncé qu'en cas de succès, il promet de ne pas faire plus de deux mandats successifs. Sur les neufs autres candidats, Succès Masra est le principal rival du président sortant. Revenu d'exil en novembre dernier, après avoir signé un accord de réconciliation avec le pouvoir, l'opposant avait appelé à voter le projet de réforme constitutionnelle.