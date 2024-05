Gambie: À Banjul, le RSSG Simão a délivré un message au nom du Secrétaire général à la 15ème Conférence Annuelle du Sommet Islamique et a réitéré le soutien des Nations Unies aux autorités Gambiennes dans leurs efforts de consolidation des acquis démocratiques

document

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu aujourd'hui une visite de trois jours en Gambie.

L'objectif de la visite était de représenter le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à la 15ème Conférence annuelle du Sommet Islamique, et de renouveler le soutien des Nations Unies aux autorités gambiennes dans leurs efforts de consolidation des acquis démocratiques.

S'exprimant au nom du Secrétaire général des Nations Unies lors de la 15ème Conférence annuelle du Sommet Islamique, convoquée par l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur le thème "Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable", le Représentant spécial a salué la collaboration entre l'OCI et les Nations Unies en faveur du développement, de la paix et de la tolérance. Il a souligné que la construction de la paix nécessite de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de sauvegarder les droits de l'homme et d'éradiquer la haine et la discrimination.

Plus précisément, il a exhorté à relever le triple défi de la sécurité, du développement et du changement climatique, au Sahel, dans un contexte de changements de gouvernement anticonstitutionnels. En outre, il a appelé à une réforme de l'architecture financière mondiale et a exprimé l'espoir que le Sommet du futur à New York en septembre 2024 permettrait au monde de s'unir pour offrir à tous un avenir meilleur, plus égalitaire et plus pacifique.

Lors du Sommet, le Représentant spécial a rencontré le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien présidé par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'ONU, pour un échange de vues sur les développements interdépendants en matière de paix et de sécurité aux niveaux mondial et régional.

Au cours de sa mission, le Représentant spécial a également rencontré S.E. Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger ; S.E. l'honorable Dawda A. Jallow, ministre de la Justice et procureur général ; l'équipe pays des Nations Unies et le corps diplomatique.

Le Représentant spécial Simão a salué les progrès réalisés par le peuple gambien dans le renforcement de la gouvernance démocratique et des droits de l'homme. Il a salué les efforts en cours pour faire avancer le processus de justice transitionnelle et conclure la réforme constitutionnelle. Il a également encouragé les autorités à promouvoir de manière proactive le dialogue régional dans le contexte des transitions militaires, de la menace d'expansion du terrorisme et des réformes de la CEDEAO.

Le Représentant spécial a réitéré le soutien continu des Nations Unies pour accompagner le gouvernement et le peuple gambiens sur la voie d'une paix et d'un développement durables.