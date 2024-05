Afrique: Sommet de l'OCI à Banjul - Forte affluence aux expositions de l'Agence Bayt Mal Al Qods

Banjul — Les expositions thématiques, organisées par l'Agence Bayt Mal Al Qods en marge de la 15ème session de la Conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dont les travaux ont pris fin dimanche à Banjul (Gambie), ont connu une forte affluence de la part des délégations participantes.

Plusieurs ministres des Affaires étrangères ayant visité les expositions de l'Agence, notamment le chef de la diplomatie du pays hôte, le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ainsi que des ambassadeurs et d'autres personnalités, ont fait part de leur admiration et leur appréciation de l'action d'envergure menée par le Comité Al Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au service de la Ville Sainte et en soutien à la cause palestinienne.

Les expositions de l'Agence Bayt Mal Al Qods comprenaient notamment une dédiée aux produits du terroir des associations palestiniennes, financés par l'Agence dans le cadre du programme "Initiatives civiles pour le développement humain à Al Qods", et une autre consacrée aux produits dérivés de l'olivier (bois, figurines, huiles végétales, produits cosmétiques, khôl, savon, etc...)

L'Agence a consacré une autre exposition à des tableaux et des photos d'archives des réunions du Comité Al Qods et des différents programmes d'assistance sociale, ainsi qu'à de la présentation de livres et d'autres publications.

L'Agence a distribué, à cette occasion, son rapport d'activité 2023, le rapport bilan sur les célébrations du jubilé d'argent de l'Agence sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu'un rapport sur le bilan de l'opération humanitaire d'envergure ordonnée par Sa Majesté le Roi au profit des Palestiniens à Al Qods et Gaza durant le mois de Ramadan dernier.

L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a participé à la 15ème session de la Conférence au sommet de l'OCI avec une délégation conduite par le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.