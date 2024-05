Afrique: Le Fonds mondial salue le lancement de la Charte africaine pour l'investissement en faveur des personnels de santé

Windhoek, Namibie — Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) se réjouit du lancement de la Charte africaine pour l'investissement en faveur des personnels de santé, signée ce jour à Windhoek, en Namibie, lors du Forum africain sur l'investissement dans les personnels de santé.

Le continent africain porte un quart de la charge de morbidité mondiale et est confronté à plus d'une centaine d'urgences sanitaires par an. Il est pourtant touché par la moitié de la pénurie mondiale en personnel de santé, alors qu'il ne compte que 4 % de la main-d'oeuvre mondiale. En Afrique aujourd'hui, compte tenu des contextes macro-économiques difficiles, des déséquilibres des marchés du travail et des conditions de travail défavorables dans le secteur de la santé et des risques en matière de protection et de sécurité, un agent de santé qualifié sur trois est au chômage ou sous-employé. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoit que sa région Afrique (47 pays) connaîtra à une pénurie estimée à 5,3 millions d'agentes et agents de santé d'ici 2030.

La Charte - élaborée par l'OMS en collaboration avec les États membres africains, le Fonds mondial et d'autres partenaires - énonce des principes fondamentaux visant à stimuler et à harmoniser les investissements à long terme durables dans la formation des personnels de santé et la création d'emplois autour d'un plan d'investissement national commun, ancré dans des analyses solides comme l'analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Cela réduira les dédoublements et les inefficiences potentielles et contribuera par ailleurs à mobiliser les ressources supplémentaires dont les pays ont besoin pour progresser vers la couverture sanitaire universelle et la fourniture d'un ensemble de soins de santé essentiels. L'objectif phare est de réduire de moitié la pénurie d'agentes et agents de santé dans les pays africains d'ici 2030.

« Le lancement de la Charte africaine pour l'investissement en faveur des personnels de santé est une étape importante pour le continent africain et pour tous les investisseurs dans le secteur de la santé et nous sommes fiers d'avoir contribué à son élaboration et de l'avoir signée, a déclaré Shunsuke Mabuchi, responsable des systèmes résistants et pérennes pour la santé et de la préparation et la riposte aux pandémies au Fonds mondial. Nous saluons l'adhésion forte de nos partenaires aux principes et aux actions inscrits dans la Charte et nous sommes impatients de soutenir sa mise en oeuvre. »

Le Fonds mondial a constamment investi dans les ressources humaines pour la santé, les financements dans ce domaine représentant la plus grande part des investissements dans les systèmes de santé et communautaires au cours des cycles de financement. Sur la période 2024-2026, le Fonds mondial investira 1,9 milliard de dollars US dans les ressources humaines pour la santé - dont 1,3 milliard en Afrique, où près de 60 % seront consacrés à la rémunération du personnel de santé. Ce soutien couvre différents domaines alignés sur les stratégies et les plans nationaux.

Nous aidons actuellement 16 pays africains à faire progresser les processus de planification stratégique et le dialogue sur les ressources humaines pour la santé afin de passer progressivement d'un soutien vertical aux RH à une planification intégrée des effectifs, en mettant l'accent sur le développement des effectifs dans les soins de santé primaires. Cela comprend également l'accompagnement et l'implication dans l'analyse du marché du travail de la santé et d'autres analyses des ressources humaines pour la santé. Notre soutien à l'éducation en Afrique, y compris la formation préalable, a atteint 12 millions de dollars US au cours du cycle en cours, en forte croissance par rapport aux cycles précédents. Nous soutenons des méthodes innovantes pour assurer la formation et l'évolution de la main-d'oeuvre, en assurant la promotion de formations à la numérisation, à la rationalisation et à l'accréditation.

Au cours de la période actuelle 2024-2026, environ la moitié des investissements totaux du Fonds mondial dans les ressources humaines pour la santé en Afrique - 634 millions de dollars US - est spécifiquement consacrée aux agentes et agents de santé communautaires, soit 70 % de l'investissement mondial. En adéquation avec les plans nationaux, ces investissements permettent à ces agentes et agents d'être formés, rémunérés, équipés, supervisés, comptabilisés et protégés et d'être pleinement intégrés dans les équipes de soins de santé primaires. Nous finançons également des actions de sensibilisation visant à garantir leur protection juridique et leur reconnaissance afin qu'ils puissent bénéficier de la rémunération et des conditions de travail qu'ils méritent.

Le Fonds mondial soutient l'appel à l'action de Monrovia, qui plaide en faveur de la professionnalisation des agentes et agents de santé communautaires, et le Programme de Lusaka, qui appelle à davantage d'investissements pour le renforcement de systèmes de santé résilients, y compris au niveau communautaire.