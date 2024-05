Afrique du Nord: Le président de l'INPPLC met en avant au Caire l'engagement du Maroc à faire de la lutte contre la corruption une priorité nationale

Le Caire — Le Maroc a fait de la prévention et de la lutte contre la corruption une priorité nationale et un levier de développement durable et intégré, permettant de répondre aux aspirations des citoyens et de préserver leurs droits, a souligné, mardi au Caire, le Président de l'Instance Nationale de la Probité de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), Mohamed Bachir Rachdi.

S'exprimant à l'ouverture de la 5ème session de la Conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, initiée par la Ligue arabe en coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), M. Rachdi a relevé que dans le cadre de la transition vers une nouvelle ère de lutte contre la corruption, le législateur marocain a adopté une loi avancée élargissant les prérogatives de l'INPPLC, en tant qu'instance constitutionnelle indépendante, fixant les orientations stratégiques de la politique de l'État dans ce domaine sous toutes ses dimensions.

Plusieurs chantiers structurants ont été mis en place en vue d'approfondir la connaissance objective de la corruption, de ses sources et de ses conséquences, à travers l'élaboration d'études méthodologiques et de terrain afin de développer une grande base de données détaillée pour davantage d'objectivité et d'exactitude, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, il a indiqué que l'INPPLC a également évalué les politiques et les plans gouvernementaux suivis au cours des deux dernières décennies, pour identifier les acquis à consolider, ainsi que les lacunes à combler et les obstacles entravant la réalisation des objectifs fixés.

Par ailleurs, il a souligné que cette session se tient dans un contexte international caractérisé par l'incapacité de la plupart des pays du monde à atteindre des progrès significatifs en matière de lutte contre la corruption, ce qui exige une large mobilisation pour vaincre ce fléau et limiter sa propagation.

Le Maroc est représenté à cette manifestation d'envergure par une délégation conduite par le Président de l'INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, et composée des responsables de l'INPPLC, des représentants du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, du ministère de la Justice, de l'Agence Judiciaire du Royaume et du ministère de l'Économie et des Finances.

Les participants à cette conférence débattent des moyens de consolider l'action arabe en matière de lutte contre la corruption, de promouvoir la coopération et de partager des informations relatives à la corruption et de vaincre la corruption à la racine, à travers le partage d'expertises et d'expériences afin de renforcer les mesures préventives visant à mettre fin à ce fléau.

La conférence jette également la lumière sur le suivi de la mise en oeuvre des décisions émises par la quatrième Conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, qui s'est tenue en Arabie Saoudite en 2022, ainsi que l'examen du rapport et des recommandations de la réunion du comité composé d'experts gouvernementaux des États parties à la Convention arabe contre la corruption.

De même, cette session examine un projet portant modification du cadre référentiel du mécanisme d'examen de la mise en oeuvre de la Convention arabe de lutte contre la corruption et un projet-protocole arabe complétant la convention arabe contre la corruption, relatif à la coopération dans le domaine de la corruption et le recouvrement des fonds issus de la corruption et introduits clandestinement à l'étranger, outre une proposition visant à établir un mécanisme de suivi des indicateurs d'intégrité dans les procédures en vigueur dans le secteur public.

La Convention arabe de lutte contre la corruption, conclue le 21 décembre 2010, vise à promouvoir la coopération commune entre les États parties pour activer et renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes et faire valoir les valeurs d'intégrité, de transparence, de responsabilité et de suprématie de la loi.