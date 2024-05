Madagascar: Football / Mondial 2026 - Le stade Barea jugé hors normes

Le verdict de la Confédération Africaine de Football est tombé. Le stade Barea ne répond pas aux normes exigées.

Une sentence attendue. La Confédération Africaine de Football a maintenu sa décision initiale concernant l'homologation du stade Barea pour l'accueil des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026 prévues en juin.

La réponse de la Caf à la demande d'une deuxième inspection par la FMF le 6 mai est sans équivoque.

« ... veuillez noter que le rapport d'inspection indiquait toujours que le stade ne répond pas aux exigences minimales fixées par la Caf pour accueillir un match de cette importance », souligne-t-elle dans sa lettre.

Plusieurs points ont été notés par le rapport d'inspection de la Caf dont l'état lamentable de la pelouse. Sur les neuf points recommandés par la Caf, aucun n'a visiblement satisfait l'instance africaine du football. Les vestiaires jugés trop étroits n'ont pas subi de changement. « Les aspects liés à la sécurité et la sûreté des spectateurs à l'intérieur et autour du stade restent préoccupants », relève le rapport. La mise en place de tourniquets électroniques a été constatée par l'émissaire de la Caf mais ils ne sont pas entièrement fonctionnels.

Concernant la presse, le rapport réitère que la tribune des médias ne répond pas aux exigences de la Caf.

Les derniers points objets de reproches de l'inspecteur touchent le domaine des VIP. «La section VIP n'est pas couverte. Les sièges VIP doivent être remplacés. Les sièges VVIP ne sont pas fixés et le design n'est pas approprié», note le rapport.

Pays de rechange

En fait, il s'agit des mêmes recommandations que celles faites par la Caf en août 2021 à l'issue d'une première visite. La Caf le rappelle dans sa missive.

« Une autorisation exceptionnelle avait été accordée à la FMF en août 2021 pour pouvoir utiliser le stade à condition qu'elle s'engage à suivre et à mettre en oeuvre toutes les recommandations contenues dans le rapport de l'équipe d'inspection de la Caf ».

En conclusion, la Caf est on ne peut plus clair. «... la Caf ne peut accéder à votre demande tendant à obtenir une nouvelle exception qui permettrait à ce stade d'être éligible pour les jours 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ».

La Caf enfonce même le clou en ramenant la FMF à la réalité. « ...plusieurs associations membres de la Caf se trouvent dans une situation similaire à la vôtre et que la Caf se doit d'appliquer le règlement de manière uniforme».

La FMF doit ainsi tirer les conséquences de cette décision. « La Caf exhorte la FMF à sélectionner rapidement un stade alternatif pour accueillir les prochains matchs et à en informer la Caf au plus tard le 14 mai ». Autrement dit, le délai expire aujourd'hui. La FMF se trouve ainsi dans une situation embarrassante. On chuchote l'île Maurice et le Maroc comme pays de rechange pour accueillir les matchs contre les Comores et le Mali mais tout reste au stade des supputations.