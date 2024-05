Madagascar: CAF...ouillage

opinion

Pas de miracle. La Confédération africaine de football (CAF) n'a pas accordé un traitement de faveur à la FMF. Le stade Barea reste fermé aux matchs internationaux pour manquement aux normes exigées par l'instance suprême du football africain.

À l'issue d'une inspection au mois d'avril, la Caf a émis neuf recommandations en plus de celles qu'elle avait émises en août 2021 où une autorisation exceptionnelle mais sous conditions avait été accordée à Madagascar. Le secrétariat d'État chargé des Nouvelles villes en tandem avec la FMF ont encore entretenu l'illusion en annonçant qu'ils allaient faire en quelques semaines ce qui n'a pas été fait en trois ans. Et avant la venue de l'émissaire de la Caf pour une nouvelle inspection, ils ont souligné dans une vidéo que tous les travaux exigés par la Caf ont été faits. Le rapport de la Caf montre que ce n'est pas du tout le cas. Rien ou presque n'a été fait. Le problème de sécurité des spectateurs avec la mise en place de nouvelles portes d'évacuation ainsi que d'escaliers reste entier. L'état de la pelouse reste cahoteux malgré quelques retouches artisanales. Il ne fallait donc pas espérer un changement d'avis de la Caf alors que toutes ses recommandations sont restées intactes. La Caf se sent même un peu flouée et rappelle que toutes les fédérations sont logées à la même enseigne et aucun traitement de faveur n'est accordé à qui que ce soit. La Caf comme la Fifa ne transigent jamais avec leurs règles. Ils n'ont pas l'habitude de faire dans la complaisance et les sentiments. Ils traitent les membres avec respect et correction mais il ne faut pas prendre ce comportement comme une complicité ou une familiarité. C'est peut-être ou sûrement l'erreur commise.

Maintenant, il ne faut pas compter sur un changement de position de la Caf aussi longtemps qu'aucun changement n'est pas effectué dans le stade et en dehors. Certains travaux, comme la couverture de la tribune VIP et l'extension des vestiaires, nécessitent des retouches fondamentales. Il va falloir carrément procéder à des destructions. Bien évidemment, les travaux à entamer requièrent un budget plus ou moins important. Mais on n'a plus le choix après avoir lambiné et cru à une mansuétude improbable de la Caf sur des questions vitales. Et c'est dommage pour ce beau stade qui risque d'être inutilisable.

Comme alternative, on peut également jouer tous les matchs des Barea à l'extérieur où ils sont plus à l'aise et plus performants sans la pression du public de Mahamasina réputé être le plus méchant du monde. Beaucoup de joueurs s'emmêlent les pinceaux à Mahamasina où jusqu'ici les Barea n'ont jamais réussi à convaincre.

Plusieurs pays se trouvent dans cette situation et sont contraints de jouer leurs matchs à domicile sur terrain neutre. Si c'est le prix à payer pour une qualification au Mondial, on fonce.