Afrique: Dictionnaire Larousse - Angélique Kidjo rejoint l'édition 2025

La légendaire diva africaine d'origine béninoise, Angélique Kidjo, âgée de 63 ans, verra s'inscrire son nom dans le panthéon des mots de la prestigieuse édition 2025 du dictionnaire Larousse.

L'annonce de l'immortalisation de l'artiste a été diffusée le 3 mai dernier sur TRT Africa français et sur sa page Facebook officielle. « Quel est le lien entre Omar Sy, originaire du Sénégal, Angélique Kidjo du Bénin et Beyonce Knowles des Etats-Unis ? D'après le Figaro, leur point commun est le dictionnaire Larousse », peut-on lire sur l'affiche publiée.

Parmi les 150 nouveaux mots, sens et locutions qui enrichiront les pages du dictionnaire l'année prochaine, le nom « Angélique Kidjo » témoignera de sa reconnaissance, de son influence et de son impact dans le domaine de la musique.

En effet, Angélique Kidjo est la « Reine incontestée de la musique africaine ». La Béninoise a su depuis 1982 se forger une personnalité et un style musical qui la placent en tête de la liste des femmes les plus influentes de l'Afrique. Alors qu'elle s'est fait connaître grâce à ses chansons cultes et titres à succès comme « Wombo Lombo », « Agolo », « Afirika », « We we », « Adouma », « Batonga » et bien d'autres, aujourd'hui son répertoire est riche et dense offrant une variété de rythmes, passant du zouk antillais à la rumba congolaise, du jazz au gospel et différents styles de musique latine sans oublier son « Zinli » natal. Couronnée à cinq reprises par les prestigieux Grammys Awards et lauréate de l'académie Charles Cros, elle est mondialement acclamée pour la diversité et l'originalité de sa musique qui transcende les frontières culturelles et linguistiques.

En dehors de son immense talent artistique, Angélique Kidjo est également connue pour son engagement humanitaire en tant qu'ambassadrice internationale de l'Unicef. Son dévouement à des causes sociales et humanitaires lui a valu d'être incluse dans la liste des cinquante icones du continent africain par la BBC

Notons que dans cette même édition 2025 du dictionnaire Larousse, plus de quarante personnalités ont été identifiées dans divers domaines à travers le monde et seront intégrées dans la nouvelle version. On trouve des personnalités telles que le footballeur français Antoine Griezmann, la star de la musique américaine Beyonce, le rugbyman tricolore Antoine Dupont, le basketteur américain LeBron James, la chanteuse française Mylène Farmer ainsi que le comédien franço-sénégalais Omar Sy. Sans oublier l'actrice belge Virginie Efira et la journaliste iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023.