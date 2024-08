Bénin: Angélique Kidjo - 40 ans de carrière musicale remarquable

Auteure, compositrice, interprète, la légendaire chanteuse Angélique Kidjo totalise quarante années de carrière musicale. Avec plusieurs Grammy Awards à son actif, la diva béninoise a non seulement marqué l'industrie musicale, mais a également su jouer sa partition dans diverses causes humanitaires.

Icône avérée de la musique mondiale, Angélique Kidjo continue de faire vibrer le coeur de millions de personnes avec sa passion et son talent. De ses débuts au Bénin jusqu'à son rayonnement sur la scène internationale, chaque note qu'elle chante porte en elle l'essence de la culture africaine, tout en réinventant sans cesse les frontières musicales. Grande figure de la musique béninoise, très connue sur la scène internationale, elle a su s'imposer à travers une variété musicale. Elle associe les musiques traditionnelles de son pays à d'autres genres que sont la pop, le jazz, le funk, l'afrobeat et la musique latine. Une riche variété qui lui a valu plusieurs distinctions et honneurs.

Originaire de Ouidah, au Bénin, Angélique Kidjo est l'une des voix les plus puissantes et emblématiques de la musique africaine. En 40 ans de carrière, elle a su s'imposer comme une artiste incontournable, traversant les frontières musicales avec une aisance inégalée. Pour marquer cet âge tant significatif de sa carrière, la diva africaine a récemment livré un concert au Royal Albert Hall de Londres. Ce spectacle a mis en lumière son talent sur scène qui n'est plus à démontrer.

Toujours dans le même élan, en novembre de cette année, elle sera en concert au légendaire Carnegie Hall, à New York. Ce rendez-vous digne de la star béninoise promet d'être rythmé et haut en couleur offrant ainsi un moment mémorable aux amoureux de la musique et de la culture avec un programme musical de qualité.

Un parcours musical incroyable

Reconnue pour sa carrière musicale, Angélique Kidjo, artiste à multiples facettes, est également une figure emblématique de la justice sociale. Son rôle en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'Unicef et sa participation à diverses causes humanitaires montrent que sa passion va bien au-delà de la musique, touchant des vies à travers le monde. La diva africaine a été couronnée de cinq Grammy Awards, parmi lesquels celui de 2020 du meilleur album de musique du monde pour Célia, un album de la chanteuse contenant des reprises de chansons de Celia Cruz. Il est publié en avril 2019 sur les labels Verve Records aux États-Unis et Decca Records en France.

Dans son parcours, elle relie sa musique à l'histoire de l'Afrique et à la défense des droits humains.