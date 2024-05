Afrique: Décès du président iranien - Les premières réactions à travers l'Afrique

Le décès du président iranien Ebrahim Raïssi, dans un accident d’hélicoptère, le dimanche 19 mai, dans le nord-ouest de son pays et annoncé ce 20 mai, suscite des compassions en Afrique.

En Afrique de l’ouest

le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, a adressé ses condoléances et sa solidarité au peuple iranien ce lundi 20 mai 2024, à la mémoire de son homologue, le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi et de et de son ministre des Affaires étrangères.

C’est aouaga.com qui rapporte l’information. Sur son compte facebook, le capitaine a couché ses pensées, en écrivant :« C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition du Président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, ce dimanche 19 mai 2024.En cette douloureuse circonstance, j’exprime au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes sincères condoléances et toute ma solidarité au peuple ami et frère d’Iran »

Au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye, abonde dans le même sens comme rapporté par Impact.sn. Selon ce confrère, très attristé, le Chef de l’Etat sénégalais écrit sur son compte X : « J’ai appris, avec une profonde tristesse, le décès, dans des conditions tragiques, du Président Seyyed Ebrahim Raisi de la République Islamique d’Iran et de certains de ses collaborateurs. C’est une douleur immense que le peuple sénégalais partage avec le peuple iranien ami. Avec l’expression de notre compassion, je renouvelle notre solidarité avec l’Iran et prie ALLAH SWT de faire miséricorde aux illustres disparus… »

En Guinee Bissau, selon le site alwihdainfo.com, Embalo Sissoco présente ses condoléances au Guide suprême SE Ali Khamenei.

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion au Guide suprême SE Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple frère d'Iran suite au décès du président Ibrahim Raisi et du Dr Hussein A. Abdullahian. Dans un message publié sur X ce 20 mai 2024, le président Embaló a écrit : « Au nom de la Guinée-Bissau, je présente mes sincères condoléances et ma compassion au Guide suprême SE Ali Khamenei, au gouvernement et au peuple frère d'Iran pour le décès de SE le président Ibrahim Raisi et de SE le Dr Hussein A. Abdullahian. Que leurs âmes reposent en paix ».

L' Afrique du Sud, l'Ua et le Maroc

Par ailleurs, la Nation arc-en ciel n’est pas demeuré en reste de cette vague de solidarité et de compassion après cette tragique disparition. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dit :« C’est une tragédie extraordinaire, inimaginable dans laquelle a péri le dirigeant remarquable d’un pays avec lequel l’Afrique du Sud entretient de fortes relations bilatérales »

Quand l’Egypte dit pleurer avec grande tristesse et profonde douleur. « L'Egypte pleure, avec une grande tristesse et une profonde douleur, le président et le plus haut responsable de la diplomatie de l'Iran », d'après la présidence.

De son côté, L’Union Africaine s’est dite « profondément choquée et attristée » dans un communiqué.

Également, dans un communiqué consulté par Map et d’autres médias officiels marocains, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger présente les condoléances du Maroc au peuple iranien et aux familles des victimes du crash d’hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi. « Suite au crash d’hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien, Ebrahim Raïssi, et à plusieurs responsables, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes », précise la source.

Âgé de 63 ans, l’ayatollah Ebrahim Raïssi était considéré comme un ultraconservateur et un partisan assumé de l’ordre. S’étant présenté comme le champion des classes défavorisées et de la lutte contre la corruption, Ebrahim Raïssi avait été élu le 18 juin 2021 dès le premier tour d’un scrutin marqué par une abstention record pour une présidentielle, et l’absence de concurrents de poids. L'iran a décrété cinq jours de deuil national à la mémoire de son chef d'Etat et de toutes les âmes disparues lors de cet évènement tragique.