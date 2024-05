Afrique: Mort du président iranien - messages de condoléances de part le monde

ALGER — De nombreux dirigeants et chefs d'Etat ont adressé lundi des messages de condoléances, après l'annonce du décès du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans un accident d'hélicoptère.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances au Premier vice-Président de la République Islamique d'Iran, M. Mohammad Mokhber, dans lequel il a exprimé sa "profonde sympathie et soutien fraternel aux dirigeants politiques, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran, pays frère".

"En cette pénible épreuve, je présente mes sincères condoléances et ma profonde sympathie au Gouvernement et au peuple iraniens, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de prêter assistance et réconfort au peuple iranien frère", conclut le message du Président de la République.

Tristesse et chagrin de l'Asie à l'Afrique

De son côté, le président russe Vladimir Poutine, a rendu hommage, dans un message de condoléances, à un "politicien remarquable", ajoutant: "en tant que véritable ami de la Russie, il a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays et a déployé de grands efforts pour les amener au niveau du partenariat stratégique".

%

Pour le président chinois Xi Jinping, cette "mort tragique est une grande perte pour le peuple iranien" et le peuple chinois a "perdu un bon ami", selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

En solidarité avec les Iraniens, le Pakistan a, lui, décrété une journée de deuil national, pendant que la Malaisie et le Sri Lanka se sont dit profondément "attristés et choqués", exprimant leurs "sincères condoléances au gouvernement et au peuple d'Iran".

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a réagi sur X, exprimant ses "plus sincères condoléances au peuple et au gouvernement iraniens amis et frères".

Au Moyen-Orient, la Syrie, comme le Liban, ont proclamé un deuil officiel de trois jours, "en solidarité avec la République islamique d'Iran". Pour sa part, le roi de la Jordanie, Abdallah II, a exprimé sa solidarité avec ses frères en Iran dans ces circonstances difficiles.

L'Egypte a dit "pleurer, avec une grande tristesse et une profonde douleur, le président et le plus haut responsable de la diplomatie de l'Iran, décédés dimanche dans un accident tragique".

Les pays européens ne sont pas en reste, la France, l'Italie, ou encore la Grèce ayant présenté leurs condoléances à la République islamique d'Iran.

Le président polonais Andrzej Duda s'est dit sur X "profondément bouleversé", ajoutant que "peu de pays ont des pages aussi tragiques dans leur histoire", rappelant que les Polonais ont connu le crash de l'avion de leur gouvernement en 2010 à Smolensk en Russie et se joignent "avec une compréhension particulière" aux proches des victimes et au peuple iranien "dans la prière et le chagrin".

Pour l'Afrique du Sud, "c'est une tragédie extraordinaire, inimaginable dans laquelle a péri le dirigeant remarquable d'un pays avec lequel l'Afrique du Sud entretient de fortes relations bilatérales", a déclaré le président Cyril Ramaphosa.

Le président du Kenya, William Ruto, a exprimé, lui, ses "condoléances les plus sincères" et sa "solidarité avec le peuple d'Iran", soulignant qu'Ebrahim Raïssi avait choisi le Kenya comme première étape pour venir sur le continent africain.

L'Iran a décrété lundi cinq jours de deuil pour rendre hommage à son président, Ebrahim Raïssi, décédé dans un crash d'hélicoptère.