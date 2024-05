Afrique: Semaine africaine de l'Unesco 2024 - Célébration de l'innovation, du développement et de la culture dans le continent

C'est parti pour la nouvelle célébration de la Semaine africaine de l'Unesco, avec au menu une programmation riche et variée sur le thème "L'éducation pour l'innovation, le développement et la culture en Afrique" qui s'inscrit, à ses yeux, en parfaite harmonie avec les priorités à la fois de l'Union africaine et de l'Unesco. De par leurs délégations respectives auprès de l'Unesco, les deux Congo tiennent des stands en représentation de l'art et des savoir-faire du bassin du Congo.

La célébration de la Semaine africaine de l'Unesco est devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains ainsi qu'au sein des organisations onusiennes. C'est l'occasion pour chaque pays de mettre en vitrine la pluralité et la richesse culturelle du continent, à travers un programme riche en événements et en activités.

Pour cet événement exceptionnel qui se tient du 22 au 24 mai, la Délégation permanente du Royaume du Maroc auprès de l'Unesco préside le comité d'organisation de la Semaine africaine-édition 2024.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mohammed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, invité d'honneur ; le Dr André Jacques Augand, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de la République du Gabon; et Prudencio Botey Sobole, ministre de la Culture, du Tourisme et de la Promotion artisanat de la République de Guinée équatoriale, ont rehaussé par leur présence cette édition.

%

Précisons que la Semaine africaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai, avec toutes les valeurs qu'elle revêt en faveur de l'émancipation, de la paix, de l'intégration, du rapprochement entre les peuples, mais également en favorisant la coopération, le progrès et le développement socio-économique en s'appuyant sur la richesse et les fortes potentialités à même de faire émerger le continent au rang des nations les plus avancées.

Le Comité d'organisation de cette manifestation prévoit de saisir l'occasion de la tenue de cette semaine afin de mener des discussions autour des défis auxquels l'Afrique est confrontée et des opportunités qui se présentent, comme l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'autonomisation des femmes, la préservation des traditions et du patrimoine culturel, l'environnement et la préservation des océans.

Ces sujets et bien d'autres seront mis en avant afin de favoriser l'échange et le dialogue entre les acteurs africains et internationaux et de proposer des solutions durables pour la résilience du continent, a souligné le diplomate marocain lors de cette rencontre avec les médias, qui a vu la participation des présidents des sous-commissions du comité d'organisation. L'objectif des diplomates onusiens est de mettre l'Afrique qui se présente au monde, se célèbre avec les autres et délivre son message au monde, à travers la culture.

Dans la déambulation des visiteurs, les stands des deux Congo ont prévu des expositions artistiques et historiques, de l'artisanat, et une participation au salon du livre avec les oeuvres de la poétesse Akanati Motse. Sont présents dans les stands des deux Congo Laure Adélaïde et Nadia Edwige Galiba avec ses créations de Neg Elégance ; Brigitte Obomby, Seraphine Ekoa et les deux coachs du cabinet conseil OB Elégance, Ornella Mouyeke et Bey Bempao.

Le public est convié pour assister aux diverses conférences, séances cinématographiques et également pour apprécier les défilés de vêtements traditionnels, des dégustations gastronomiques ainsi que des discussions sur les défis de l'Afrique. Le salon du livre dans le hall de l'Unesco prévoit diverses activités, notamment l'atelier de calligraphie et de peinture créative, la séance spéciale de lecture de contes africains, le défilé de mode pour enfants et poupées. En attendant la cérémonie de clôture et la soirée de gala, la Semaine africaine 2024 promet d'être un événement inoubliable, célébrant la richesse culturelle africaine tout en soulignant le rôle crucial de l'éducation dans le développement et l'innovation. Une occasion unique de découvrir et de célébrer la diversité et la créativité du continent africain.