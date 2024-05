Madagascar: Exposition - Un voyage photographique à travers l'objectif de Henintsoa

Jusqu'au 21 juin, le photographe Henintsoa Rafalia présente son exposition intitulée «Devoir de mémoire» à l'ADMC-CRAAM Ankatso. Cette exposition regroupe plus de quarante photos qui immortalisent les événements marquants et la vie quotidienne de Madagascar.

Henintsoa Rafalia divise son exposition en quatre grandes thématiques. La politique est mise en avant avec des images saisissantes d'élections, de grèves depuis 2014, et des crises politiques qui ont secoué le pays. Le domaine de la santé est également représenté, notamment avec des photos poignantes du confinement dû à la pandémie de Covid-19 en 2020. Les catastrophes naturelles ne sont pas en reste, avec des clichés saisissants des cyclones Enawo et Batsirai qui ont frappé les régions Analamanga et Vatovavy Fitovinany.

Enfin, le monde du sport est également capturé, montrant la passion et l'engagement des Malgaches dans ce domaine. "Cette exposition résume mes dix ans de parcours dans le monde de la photographie, tant au niveau national qu'international," explique Henintsoa Rafalia. En tant que photojournaliste malgache, il estime que ces images doivent être vues par la population. "C'est mon devoir de rendre compte de ce qui se passe dans notre pays et de mettre en lumière les réalités," ajoute-t-il.

Raviver les mémoires

Henintsoa Rafalia souligne que les Malgaches ont souvent tendance à oublier. Cette exposition vise à raviver les mémoires et à rappeler les récits du passé. Sans aucune mise en scène, l'artiste utilise son regard professionnel pour plonger au coeur des événements et capturer la vie du pays dans toutes ses dimensions : politique, économique, sociale, environnementale et sportive. Le choix de la scénographie de l'exposition, inspirée des pages d'un journal, n'est pas anodin. Elle offre deux niveaux d'interprétation : d'abord, la presse comme principale source d'informations pour le peuple, puis une réflexion sur le rôle crucial de la photographie dans le journalisme.

Henintsoa Rafalia souhaite ainsi mettre en valeur le métier de photojournaliste à Madagascar et rappeler son importance dans la société. L'exposition "Devoir de mémoire" de Henintsoa Rafalia est une invitation à la réflexion et à la prise de conscience. À travers ses photos, il offre un regard profond et authentique sur les événements qui ont façonné Madagascar ces dix dernières années.