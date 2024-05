Renforcer le plaidoyer mondial en faveur de la nutrition - Points de vue des African Leaders for Nutrition lors de la réunion de Londres

announcement

George Ouma, coordinateur de l'African Leaders for Nutrition (ALN), a démontré l'indéfectible engagement de l'organisation à influencer les politiques et à obtenir des résultats positifs en matière de nutrition sur le continent lors du récent Nutrition Face-to-Face Meeting, qui s'est déroulé sur trois jours. L'événement, organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates à Londres, a réuni des acteurs de la nutrition pour s'engager dans un processus d'établissement des priorités visant à accroître l'impact collectif sur la politique et le financement de la nutrition et à définir la vision pour 2030.

Parmi les participants figuraient des représentants d'agences des Nations unies, de fondations, d'organisations de la société civile et d'instituts de recherche, ainsi que du London Nutrition Advocacy Group, du Groupe de travail sur les Objectifs de développement durable (ODD) 2.2 et du Scaling Up Nutrition Civil Society Network. La réunion a également catalysé une plus grande collaboration et une meilleure adhésion des parties prenantes.

Lors d'une table ronde sur le plaidoyer en faveur de la nutrition, M. Ouma, de l'ALN, a souligné que les parties prenantes partageaient un engagement en faveur d'un avenir nourri, fondé sur les données, la responsabilisation et les stratégies de financement novatrices.

« Le Nutrition Face-to-Face Meeting de Londres a fixé un cap définitif pour 2030, en se concentrant sur le financement innovant et le renforcement de la responsabilisation pour relever les défis urgents de la nutrition mondiale », a-t-il déclaré. « Nous sommes déterminés à transformer la manière dont les actions en matière de nutrition sont priorisées et mises en oeuvre, en veillant à ce qu'elles soient à la fois durables et efficaces. »

Lors de son séjour à Londres, M. Ouma a également tenu des réunions bilatérales avec des représentants de partenaires stratégiques tels que Power of Nutrition International et SUN Movement.

Asma Lateef, responsable des politiques et du plaidoyer au secrétariat du SDG2 Advocacy Hub, a mis en lumière les résultats de la réunion en déclarant : « La communauté mondiale du plaidoyer en faveur de la nutrition s'est réunie à Londres du 24 au 26 avril pour discuter et convenir de buts et d'objectifs communs. Il était important pour nous d'entendre les priorités et les perspectives nationales et régionales. Nous prévoyons de collaborer étroitement avec African Leaders for Nutrition afin de veiller à ce que la nutrition soit placée au coeur de l'agenda sur le climat et le développement ».

Le Nutrition Face-to-Face Meeting est une plateforme cruciale pour le plaidoyer mondial en faveur de la nutrition, conçue pour renforcer les partenariats, présenter les progrès enregistrés dans la progression vers les objectifs en matière de nutrition et recueillir un soutien pour de nouvelles initiatives et politiques visant à lutter contre la malnutrition et à promouvoir le développement durable.

