Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - Le président de la Commission de l'UA appelle à davantage de mobilisation pour relever les défis sur le Continent

Addis — Abeba - Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a appelé samedi à davantage de mobilisation pour relever les défis de paix, sécurité et changement climatique auxquels l'Afrique est confronté.

Dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, le président de la Commission de l'UA a souligné que "la paix et la sécurité, la solution des crises qui ravagent certains de nos pays, le terrorisme, la dégradation de l'environnement naturel, le chômage des jeunes et les femmes, la migration, le recul des valeurs démocratiques, les changements inconstitutionnels de gouvernement, requièrent un vrai supplément de mobilisation, de sacrifices et de luttes ordonnées et responsables pour faire définitivement reculer tous ces fléaux".

Après avoir relevé que l'économie du Continent a connu des taux de croissance que beaucoup de régions du monde lui ont enviées et sa résilience lors de la crise mondiale de la COVID19 qui a impressionné plus d'un, M. Moussa Faki Mahamat a toutefois noté qu'à l'évidence l'explosion démographique de l'Afrique, la détérioration continue de ses conditions climatiques, les interférences étrangères diverses dans ses affaires intérieures et les déficiences patentes en matière de gouvernance n'ont pas aidé à transformer les atouts positifs réalisé sur le Continent en facteurs de justice sociale, d'égalité et de prospérité inclusive.

"Avec plus de 60% de population jeune, des dizaines de millions d'hectares de terre arable, des ressources hydrauliques, halieutiques, minières et énergétiques, notre jeunesse ne saurait se suffire d'un développement au rabais", a affirmé le président de la Commission.

"Les rêves légitimes d'une prospérité inclusive dans une Afrique pacifiée, intégrée, telle que énoncés dans l'Agenda 2063, c'est cela le rêve que je partage, de tout mon coeur, avec vous", a notamment dit le président de la Commission.