Afrique: Ouverture à Kinshasa du Sommet international des aînés d'Afrique et de ses diasporas

Le Réseau international francophone des aînés (RIFA) a lancé le Sommet international des aînés d'Afrique et de ses diasporas ce samedi 25 mai à Kinshasa, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique.

L'objectif de ce sommet est de plaider la cause des personnes du troisième âge auprès des gouvernements, ainsi que des institutions internationales gouvernementales et non gouvernementales. Marie Thérèse Chirishungu Pay Pay, présidente nationale de RIFA-RDC, a mis en avant cet objectif lors de son discours d'ouverture.

Marie Thérèse Chirishungu Pay Pay a encouragé les personnes âgées à jouer un rôle actif et à devenir des acteurs de changement plutôt que des spectateurs. Elle a déclaré :

« Il est plus que temps que nous, personnes du bel âge, reprenions la parole qui nous a été enlevée pour jouer notre rôle en étant des acteurs et non des spectateurs. Nous devons donc anticiper, être créatifs, agiles et novateurs. »

Parmi les participants, Charlotte Kashamura a souligné les nombreuses contraintes auxquelles sont confrontées les personnes âgées. Elle a appelé le gouvernement à élaborer une politique de prise en charge adaptée pour cette catégorie de la population :

« Dans d'autres pays, les personnes du troisième âge sont soignées gratuitement. Ici, elles doivent payer les soins médicaux. Et quand on leur administre des soins médicaux, ce sont des soins médicaux génériques alors que les personnes du troisième âge ont besoin d'un traitement médical spécifique, adapté à leur âge. »

%

Le sommet accueille plusieurs participants du troisième âge venus de divers pays africains, tels que le Sénégal et le Burkina Faso. Il se poursuivra jusqu'au 1er juin prochain, offrant une plateforme pour discuter des défis et des opportunités pour les aînés en Afrique et au sein de ses diasporas.

Ce rassemblement vise à renforcer la solidarité et l'action collective pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées sur le continent africain.