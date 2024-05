Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement - Des repas quotidiens pour les enfants à l'école en Afrique sont essentiels pour l'avenir du continent, affirment des participants à un événement de la Fondation Rockefeller

announcement

Les pays africains pourraient intensifier la fourniture de repas scolaires gratuits malgré d'autres défis économiques afin de lutter contre les conséquences incalculables et néfastes des millions d'enfants qui se rendent chaque jour à l'école en Afrique avec le ventre creux, ont déclaré lundi, des participants à un événement parallèle clé, organisé dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement à Nairobi.

Cet événement parallèle qui se tenait sous le thème « Créer une marge de manoeuvre budgétaire pour les repas scolaires : vers l'Agenda 2063, les Objectifs de développement durable et le développement du capital humain », a été organisé par la Fondation Rockefeller en collaboration avec le Partenariat mondial pour l'éducation et le Programme alimentaire mondial. Il était consacré à la manière dont les pays pourraient accroître la fourniture de repas scolaires gratuits pour aider à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine -- dénommé « l'Afrique que nous voulons ».

« S'affranchir de la faim est un droit humain... les enfants qui reçoivent un bon repas retourneront à l'école encore et encore. Il existe un lien entre la faim et le développement de la matière grise », a déclaré Martin Fregene, directeur du Département de l'agriculture et de l'agro-industrie à la Banque africaine de développement, lors de cette réunion de haut niveau réunissant des responsables et des décideurs politiques.

M. Fregene, qui s'exprimait au nom du président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a souligné que la production alimentaire créait une demande pour les agriculteurs et garantissait des marchés pour les produits contribuant à la croissance économique.

Dans toute l'Afrique, l'objectif déclaré de l'éducation primaire universelle, l'ODD 2, une initiative fortement soutenue par le Groupe de la Banque, a fait beaucoup de progrès, mais M. Fregene a souligné que pour être atteint, il doit être accompagné de programmes de repas scolaires respectueux de la planète et utilisant des produits localement.

Les participants ont souligné que les repas gratuits renforçaient les capacités cognitives des enfants, entraînaient une plus grande assiduité, amélioraient la santé et la nutrition, ainsi que le bien-être général.

« Aucun enfant ne devrait aujourd'hui aller à l'école le ventre vide », a déclaré l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete et actuel président du Partenariat mondial pour l'éducation. « Il faut trouver des moyens nouveaux et innovants pour financer les repas scolaires », a souligné l'ancien dirigeant.

Compte tenu de la conjoncture économique, il a appelé l'Afrique à redoubler d'efforts pour atteindre les ODD en sortant des sentiers battus et à ne pas prendre davantage de retard, car les écoliers sont les gardiens de l'avenir de l'Afrique et sont essentiels à la réalisation de l'« Afrique que nous voulons ».

M. Kikwete a salué les récents accords de conversion de la dette au bénéfice de l'éducation conclus avec des partenaires, citant l'accord récemment conclu entre la France et la Côte d'Ivoire. Il a noté l'effet multiplicateur que chaque dollar dépensé dans l'éducation, y compris l'initiative des repas gratuits, avait sur les performances globales du produit intérieur brut (PIB).

Notant que de nombreux gouvernements africains sont aux prises avec les impacts économiques négatifs de la pandémie de Covid-19, l'inflation alimentaire croissante, ainsi que les pertes et dommages associés aux catastrophes naturelles induites par les changements climatiques, M. Fregene a déclaré que la Banque a soutenu des initiatives pour des repas sains à hauteur d'environ 100 millions de dollars.

De nombreux pays africains sont également confrontés à un problème de marge de manoeuvre budgétaire, exacerbés par la hausse des coûts du service de la dette, créant ainsi une crise de la dette silencieuse. Les paiements élevés du service de la dette réduisent les dépenses pour des interventions essentiels qui pourraient accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et des Objectifs de développement durable, ont déclaré les intervenants.