Le Groupe de la Banque africaine de développement lance sa nouvelle Stratégie décennale et annonce un accroissement de sa capacité de financement de plus de 70 milliards de dollars

Le Groupe de la Banque africaine de développement a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle Stratégie décennale 2024-2033, un schéma directeur pour faire face aux défis urgents de l'Afrique et aider à remettre fermement le continent sur la voie d'une croissance économique et d'une prospérité durables.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, présentant la stratégie lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque à Nairobi, au Kenya, a déclaré : « En tant que première institution de financement du développement en Afrique, et banque des solutions pour l'Afrique, nous sommes parfaitement conscients que la prochaine décennie sera décisive pour la transformation du continent. C'est pourquoi, alors que nous célébrons 60 ans passés à faire la différence dans les pays et les vies des populations d'Afrique, nous restons déterminés à accélérer le soutien que nous apportons aux pays africains. »

Les effets de la pandémie de Covid-19 ont entraîné une aggravation de l'insécurité alimentaire et une crise de la dette grandissante dans toute l'Afrique. Dans le même temps, les impacts du changement climatique s'intensifient et s'accélèrent, parallèlement à une recrudescence des conflits et de l'instabilité politique. L'Afrique est confrontée à un exode important de sa future main-d'oeuvre à la recherche d'opportunités à l'étranger, un phénomène aggravé par une démographie jeune qui progresse plus vite que la création d'emplois.

La stratégie, approuvé cette année par le Conseil d'administration, définit les mesures décisives et urgentes que la Banque prendra pour aider les pays africains à relever les défis mondiaux et régionaux sans précédent. Ces mesures s'appuieront sur les multiples atouts uniques de l'Afrique et redonneront de l'élan pour pouvoir réaliser l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les Objectifs de développement durable des Nations unies, favorisant à terme une croissance durable.

La vision stratégique 2024-2033 repose sur la conviction que l'Afrique dispose d'un vaste potentiel de transformation sociétale et économique. En tirant parti de la main-d'oeuvre la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde, des marchés urbains en pleine expansion, de la richesse des ressources naturelles et du vaste potentiel en matière d'énergie propre, l'Afrique est prête à stimuler une croissance durable et à apporter une contribution significative aux solutions mondiales durant la prochaine décennie.

« La stratégie décennale décrit la manière dont la Banque investira dans le meilleur atout de l'Afrique : ses jeunes hommes et femmes dynamiques. La population africaine, qui connaît la croissance la plus rapide au monde, offre au continent une fenêtre d'opportunité démographique sans précédent », a déclaré M. Adesina.

La nouvelle stratégie articule une vision d'une Afrique prospère, inclusive, résiliente et intégrée, étayée par deux objectifs clés au cours de la prochaine décennie : accélérer la croissance verte inclusive et favoriser des économies prospères et résilientes. En mettant l'accent sur la durabilité, la Banque s'efforcera de trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales, l'équité et le progrès économique.

S'appuyant sur la décennie écoulée de mise en oeuvre réussie des "High 5", la Banque vise à accélérer et à intensifier ses efforts, en se concentrant sur des projets transformateurs ayant un impact considérable. Pour optimiser les résultats, tout en gérant les risques, la Banque rationalisera son modèle opérationnel pour accroître son agilité et son efficacité. Les cinq grandes priorités opérationnelles de la Banque, énumérées ci-dessous, font partie intégrante de la réalisation de ces objectifs :

Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie : promouvoir l'accès universel à une énergie moderne et abordable.

: promouvoir l'accès universel à une énergie moderne et abordable. Nourrir l'Afrique : assurer la sécurité alimentaire grâce à la transformation de l'agriculture.

: assurer la sécurité alimentaire grâce à la transformation de l'agriculture. Industrialiser l'Afrique : catalyser le secteur manufacturier en tant que moteur essentiel de la création d'emplois.

: catalyser le secteur manufacturier en tant que moteur essentiel de la création d'emplois. Intégrer l'Afrique : favoriser l'intégration régionale et les chaînes de valeur pour une économie plus cohérente.

: favoriser l'intégration régionale et les chaînes de valeur pour une économie plus cohérente. Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique : améliorer le niveau de vie, en particulier celui des femmes et des jeunes.

Les principales priorités transversales comprennent la promotion de l'égalité des genres, l'investissement dans les jeunes, la lutte contre le changement climatique et l'investissement dans l'action climatique, le soutien aux États fragiles et la promotion de la bonne gouvernance et de la stabilité économique.

La Banque est consciente du rôle essentiel du secteur privé dans la transformation de l'Afrique. Au cours de la prochaine décennie, elle renforcera sa collaboration avec le secteur privé, donnant la priorité aux investissements dans les entreprises, les chaînes de valeur et les micros, petites et moyennes entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes.

L'ampleur et l'urgence du défi nécessiteront des ressources plus importantes qu'auparavant. La Banque s'engage à mobiliser des ressources provenant de diverses sources, notamment des recettes intérieures et des financements privés. Elle entend tripler les financements du secteur privé d'ici 2033 tout en renforçant sa capacité de financement grâce à des mécanismes innovants. En réponse aux appels lancés aux banques multilatérales de développement pour qu'elles maximisent le potentiel de leurs bilans, la Banque poursuivra diverses options pour renforcer sa capacité de financement pendant la durée de la Stratégie décennale. Ces mesures comprennent le capital hybride durable, les transferts de risques et le réacheminement d'une part importante des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international par l'intermédiaire des Banques multilatérales de développement.

La stratégie décrit la manière dont la Banque répondra à l'appel lancé aux banques multilatérales de dévelopement pour qu'elles intensifient d'urgence leurs efforts afin de répondre aux priorités et aux grandes ambitions des pays africains et de relever les défis mondiaux et régionaux qui affectent les populations d'Afrique. Les banques multilatérales de développement sont essentielles pour relever les immenses défis mondiaux et régionaux auxquels le monde est confronté. Elles constituent une source précieuse de financement à faible coût, de connaissances techniques et de conseils politiques pour les pays émergents et en développement.

Points saillants de la stratégie :