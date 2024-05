Madagascar: Législatives au pays - Des électeurs scrutent les opérations de dépouillement

À Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) publie depuis mercredi soir des résultats au compte-gouttes et les premières tendances donnent une participation entre 22 et 50%, selon les districts. Aucune tendance nationale n'est pour l'heure connue. Le 29 mai, l'opposition a dénoncé des fraudes. L'observatoire de la société civile Safidy a, lui aussi, pointé des irrégularités. À l'heure du dépouillement, l'heure était à la vigilance pour des électeurs venus assister par centaines aux opérations de comptage. Illustration dans un bureau du 1eᣴ arrondissement de la capitale.

Au décompte des voix tirées pour leur champion, les électeurs laissent éclater leur joie. Dans cette école, environ 400 habitants sont venus assister au dépouillement. « Ici, on est dans les bas quartiers. On siffle, on crie, on proteste », s'amuse Ronald, habitant du quartier d'Andavamamba. Mais il prévient : si l'ambiance est bon enfant, lui est loin d'être venu en simple spectateur. Il veille d'un oeil très vigilant sur les opérations. « Je n'ai pas confiance parce qu'à Madagascar les élections c'est comme ci comme ça, lance-t-il. Assister au dépouillement, pour moi, c'est une manière de voir les fraudes et de surveiller comment ça se passe ».

« Venir assister au dépouillement, c'est leur moment préféré »

Une mission que cet électeur n'est pas le seul à prendre à coeur. Dans cette salle, les esprits s'échauffent tout à coup : en cause, la validité ou non d'un bulletin mal coché. Une prudence qu'entend cette présidente du bureau de vote : « C'est bien que les gens restent vigilants parce qu'ils sont dans leurs droits et ça nous aide vraiment dans notre mission. Là, on collabore. C'est leur moment préféré de venir assister au dépouillement. »

La vigilance n'aura pas gâché l'ambiance électorale dans ce bureau de vote. Mais au-delà de la capitale, la plateforme d'opposition Firaisankina, par la voix de son porte-parole, l'ancien président Marc Ravalomanana, a dénoncé hier une pluie d'irrégularités : des bulletins uniques pré-cochés et des procès-verbaux signés avant même l'heure du dépouillement.

Madagascar a tenu mercredi des élections législatives pour élire 163 députés. Le président Andry Rajoelina, dont la réélection en novembre à un second mandat a été contestée par l'opposition, mise sur une large majorité.