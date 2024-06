African Banker Awards 2024 - Admassu Tadesse, président de TDB Group, reçoit le prix du « Banquier de l'année »

announcement

Les African Banker Awards ont attribué le prix du « Banquier de l'année » à Admassu Tadesse, président de la Trade Development Bank Group (TDB). L'annonce a été faite lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mardi 28 mai à Nairobi, dans le cadre des Assemblées annuelles 2024 du Groupe de la Banque africaine de développement.

« Cette distinction témoigne de l'impact que les institutions financières de développement peuvent avoir sur les conditions de vie des populations », a déclaré M. Tadesse en recevant ce prix, qui figure parmi les plus convoités sur le continent. Il a appelé également à ce que « les institutions financières africaines redoublent d'efforts pour gérer les risques et renforcer la gouvernance, des éléments clés de la réforme de l'architecture financière mondiale. »

Pour la première fois dans l'histoire du prix - évènement créé en 2007 par le groupe IC Events et parrainé par le Groupe de la Banque africaine de développement, trois femmes issues du secteur financier faisaient partie des dirigeants nominés.

Les finalistes sont tous des grands noms de la finance africaine : Anel Bosman (Nedbank), Karim Awad (EFG Holding), Miriam Olusanya (Guaranty Trust Bank), Patricia Ojangole (Uganda Development Bank), Serge Ekue (Banque ouest-africaine de développement) et Sidi Ould Tah (Arab Bank for Economic Development in Africa).

« C'est une période de transition critique pour les banques et institutions financières, a souligné, dans son discours d'ouverture, le président du comité d'attribution des prix, Omar Ben Yedder. Elles jouent un rôle déterminant dans le financement de l'économie, en particulier avec le retrait des banques internationales du continent, sans évoquer les nouvelles réformes et exigences en capital auxquelles sont confrontées les banques. Cela appelle un soutien plus conséquent de la part des décideurs politiques. »

Lors de la soirée, le secrétaire général du Groupe de la Banque africaine de développement, Vincent Nmehielle, s'est félicité de « l'affluence enregistrée aux Assemblées annuelles, une édition 2024 parmi les plus fréquentées. Cela démontre la capacité de la Banque à réunir l'ensemble des parties prenantes pour définir collectivement l'approche de développement du continent. »

Le prix de la « Banque de l'année » a récompensé Afreximbank (African Export Import Bank) pour ses efforts en matière de développement du commerce sur le continent.

Les African Banker Awards ont mis l'accent, cette année, sur les infrastructures, la durabilité et l'égalité de genre.

D'autres prix ont été décernés dans plusieurs catégories :

African Banker Icon

Mme Razia Kahn, économiste en chef pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Standard Chartered

Accomplissement d'une vie

Aigboje Aig-Imoukhuede, président de Access Holdings et Coronation Group

Gouverneur de banque centrale de l'année

Kamau Thuggge, gouverneur de la Banque du Kenya

Ministre des Finances de l'année

Lipumbu Shiimi, ministre des Finances de Namibie

Banque durable de l'année

Standard Bank Group

Institution financière de développement de l'année

BADEA

Prix de la Banque "AFAWA" de l'année

Banque de développement rural Centenary

Fintech de l'année

Flutterwave

Banque de l'année pour les PME

Ecobank

Opération de l'année - Dette

774 millions d'euros pour le projet Strada - Sénégal - MUFG Bank

Opération de l'année - Fonds propres

Investissement de 1,1 milliard de dollars dans les mines de cuivre de Mopani - Rothschild and Co

Opération de l'année - Agriculture

Evergrow, 400 millions de dollars, pour des engrais spécialisés - Banque nationale d'Égypte

Opération de l'année - Infrastructure

362,5 millions de dollars pour le chemin de fer à écartement standard - Tanzanie - Standard Chartered

Banque régionale de l'année - Nord

EFG Hermes

Banque régionale de l'année - Sud

Mauritius Commercial Bank

Banque régionale de l'année - Est

Banque de développement de l'Ouganda

Banque régionale de l'année - Centre

Rawbank, RD Congo

Banque régionale de l'année - Ouest