À Douala, Anne-Michèle Kenne sculpte son destin dans un secteur dominé par les hommes

Dans l'atelier lumineux de Kenne Multi-Services SARL à Douala, la capitale économique du Cameroun, le bruit des machines résonne en harmonie avec les ambitions d'une femme qui a su briser les barrières. Au milieu des copeaux de bois et des structures en pleine finition, Anne-Michèle Kenne, la Présidente-directrice générale, elle veille à chaque détail, ajuste un design à gauche, valide une commande à droite. Il y a quelques années encore, ce tableau relevait du rêve.

Lancer une entreprise de menuiserie dans un secteur largement dominé par les hommes était audacieux. Ancienne cadre dans une entreprise de transit, Anne-Michèle a décidé, en 2021, de tout quitter pour bâtir son propre empire du bois. Le début fut semé d'embûches : absence de stratégie claire, difficultés d'accès au financement, scepticisme des clients face à une femme dirigeant une entreprise de menuiserie.

« Certains clients me demandaient directement "Où est le vrai patron ?" », raconte-t-elle, non sans brin d'humour.

Tout a changé lorsque Anne-Michèle a intégré le programme Wonder Cameroun, financé par l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA, acronyme en anglais pour Initiative pour le financement en faveur des femmes en Afrique), un mécanisme phare de la Banque africaine de développement dédié à l'autonomisation économique des femmes entrepreneures en Afrique. Le programme Wonder Cameroun permet de renforcer les capacités des femmes entrepreneures, leur facilite l'accès aux financements et à mieux structurer leurs activités afin d'assurer leur pérennité. À travers des formations intensives, du mentorat et un accompagnement personnalisé, Wonder Cameroun transforme les rêves entrepreneuriaux des filles et femmes camerounaises en projets viables et en entreprises prospères.

« Pour la première fois, j'ai pu pitcher mon entreprise devant des experts et défendre mon projet. J'ai compris que mon rêve n'était pas insensé, il avait juste besoin d'être mieux présenté », se réjouit Anne-Michèle qui a fait partie d'un groupe de femmes à bénéficier d'une formation intensive de trois mois en accélération d'entreprises. La formation s'est clôturée en mars dernier à Yaoundé. Grâce à sa montée en compétences, elle a décroché un prêt de 70 millions de francs CFA (106 714,31 euros) auprès d'Afriland First Bank, l'un des partenaires financiers d'AFAWA. Ce financement a été un coup d'accélérateur décisif. Avec ces fonds, elle a modernisé son atelier, acquis des équipements de pointe et mis en place son premier showroom, renforçant ainsi la visibilité et la crédibilité de son entreprise.

Aujourd'hui, l'entreprise Kenne Multi-Services SARL emploie 18 jeunes camerounais et se prépare à en recruter une dizaine d'ici fin 2025. Anne-Michèle n'est plus seulement une entrepreneure : elle est devenue un modèle pour d'autres femmes et jeunes qui rêvent d'intégrer le secteur de la transformation du bois, pour lequel le Cameroun est un exportateur mondial majeur.

L'impact du programme Wonder Cameroun ne se limite pas à cette seule entrepreneure. Des centaines de femmes ont bénéficié d'un soutien financier et technique à travers le pays. Certaines ont pu développer leur propre chaîne de production, d'autres ont diversifié leurs activités et accédé à de nouveaux marchés. En un an, plus de 500 femmes entrepreneures ont été accompagnées, atteignant un taux de croissance moyen de 30 % enregistré parmi les entreprises soutenues.

« Voir une femme à la tête d'une menuiserie inspire. J'ai prouvé que ce métier n'avait pas de genre », glisse fièrement Anne-Michèle. Forte de son succès, elle projette d'aller plus loin : conquérir le marché sous-régional, puis exporter vers l'Europe et ouvrir aussi un centre de formation pour transmettre son savoir-faire à d'autres femmes et jeunes camerounais.

Son message aux autres femmes : « Le bois, comme la vie, peut être façonné. Avec de la volonté et du travail, chaque femme peut sculpter son propre destin. »

Une histoire de résilience, de détermination et d'innovation qui illustre parfaitement l'impact du programme Wonder Cameroun avec le soutien d'AFAWA. Anne-Michele a non seulement transformé son entreprise, mais elle a aussi inspiré toute une génération de femmes entrepreneures.