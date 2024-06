Afrique: Comment la 'génération restauration' peut sauvegarder les terres et les moyens de subsistance

Coopérer et agir au niveau mondial est nécessaire pour lutter contre la dégradation des sols et la désertification et garantir un avenir durable.

Face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la nature et de la pollution, le monde se réunira le 5 juin pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Des centaines de millions de personnes s'engageront dans ce moment important pour l'action environnementale.

Elizabeth Maruma Mrema Depuis 1973, la Journée mondiale de l'environnement, sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement, a permis de prendre des mesures pour résoudre certains des problèmes environnementaux les plus pressants de la planète. Cette année, la Journée attirera le regard du monde sur trois défis périlleux, mais souvent négligés : la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse.

Un cinquième des terres de la planète est aujourd'hui dégradé, les lacs se ratatinent, les forêts disparaissent et les exploitations agricoles se transforment en champs de poussière. Cette dégradation affecte le bien-être de plus de 3 milliards de personnes, et le problème devrait s'aggraver.

La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes - qui soutient fièrement la Journée mondiale de l'environnement - contribue à contrer cette crise. Lancée en 2021, la Décennie est un effort mondial visant à prévenir et à inverser les dommages causés par l'humanité au monde naturel.

Trois ans après le début de la Décennie, les pays se sont engagés à redonner vie à 1 milliard d'hectares de terres. Ce chiffre est encourageant, mais ce n'est qu'un début. Nous devons restaurer au moins 1,5 milliard d'hectares d'ici à 2030 si nous voulons préserver le réseau de la vie sur Terre et éviter des conséquences réelles pour nous-mêmes, telles que des pénuries alimentaires.

Emplois verts

Près de la moitié de la superficie affectée à la restauration des écosystèmes se trouve en Afrique, où 65 % des terres productives sont dégradées et où la désertification touche 45 % de la superficie du continent. Ces travaux de restauration pourraient créer des millions d'emplois verts, et des efforts considérables ont été déployés sur l'ensemble du continent.

Des centaines de milliers d'agriculteurs africains vivant dans la pauvreté sur des terres dégradées après des décennies de pratiques agricoles non durables, de déforestation, de pollution et de changement climatique transforment leurs parcelles de monoculture asséchées en jardins forestiers grâce au programme "African Farmers Restoring Food Systems" (Agriculteurs africains qui restaurent les systèmes alimentaires). Dirigés par Trees for the Future et utilisant une technique de "jardin forestier" pour planter des arbres fruitiers qui régénèrent le sol et lui permettent de produire des fruits, des légumes, des noix et d'autres aliments, les agriculteurs ont restauré plus de 41 000 hectares sur les 229 000 hectares prévus d'ici à 2030.

À l'heure où de nombreux déserts s'étendent en raison du changement climatique, 22 pays de la région du Sahel en Afrique ripostent en construisant une grande muraille verte de forêts et de terres restaurées qui s'étend sur plus de 8 000 kilomètres à travers le continent.

J'espère que cette Journée mondiale de l'environnement marquera un tournant dans notre course à la restauration. Il est temps de passer des engagements à l'action pour prévenir, stopper et inverser la dégradation des écosystèmes.

Nous sommes la première génération à comprendre pleinement les immenses menaces qui pèsent sur la terre ; nous sommes peut-être la dernière à avoir une chance d'inverser le cours de la destruction. Notre priorité doit être de restaurer les écosystèmes, de replanter nos forêts, de réhumidifier nos marais et de revitaliser nos sols.

Restaurer les écosystèmes

La restauration peut créer des refuges pour la faune et la flore, contribuant ainsi à enrayer la crise d'extinction qui frappe notre planète. Elle peut contrer le changement climatique en rétablissant la capacité des forêts et des rivières à stocker le carbone qui réchauffe la planète. Elle peut créer des zones tampons autour des communautés, les protégeant ainsi des catastrophes liées au climat, qui sont de plus en plus fréquentes chaque année.

La restauration peut également être une aubaine pour les économies : chaque dollar investi dans la réhabilitation de terres dégradées rapporte jusqu'à 30 dollars américains. Mais pour que la restauration soit couronnée de succès, il faut que tout le monde s'y mette. Les gouvernements, les entreprises, les scientifiques, les organisations religieuses, la société civile et les particuliers doivent unir leurs forces.

En 1992, le monde s'est réuni à Rio de Janeiro, au Brésil, pour adopter trois conventions historiques sur le changement climatique, la biodiversité et la désertification. Ces accords devraient nous servir d'étoile polaire sur le chemin de la restauration. Mais nous ne pouvons pas mettre fin à la crise climatique aujourd'hui, à la perte de biodiversité demain et à la dégradation des sols le surlendemain.

La seizième session de la Conférence des Parties (COP16) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) devrait être la plus grande conférence jamais organisée par les Nations Unies sur la dégradation des terres et la sécheresse. Il s'agit d'une occasion importante de galvaniser les efforts mondiaux pour résoudre ces problèmes critiques, car le temps presse.

Nous devons nous attaquer à tous ces problèmes ensemble - et reconnaître que des terres saines sont cruciales pour réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable, prévu dans six petites années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons les solutions, les moyens et, avec la Décennie de la restauration des Nations Unies, la plateforme pour redonner à nos terres leur gloire d'antan.

Nous devons gérer les terres de manière plus durable afin de renforcer la résilience et de lutter contre la pauvreté. Nous devons reconnaître la valeur de la biodiversité dans nos systèmes économiques et intégrer la durabilité au coeur du processus décisionnel.

Nous avons besoin d'une volonté mondiale de respecter nos engagements en matière de restauration. La Journée mondiale de l'environnement de cette année est une occasion en or d'inciter des centaines de millions de personnes à agir. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la terre. Réparons donc les dégâts que nous avons causés ; donnons à cette génération et à la suivante une chance d'avoir un avenir meilleur.

Elizabeth Maruma Mrema est Sous-Secrétaire générale des Nations unies et Directrice exécutive adjointe du Programme des Nations Unies pour l'environnement.