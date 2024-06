Afrique: Messages des réprésentants des Nations unies à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

blog

Secrétaire général des Nations unies António Guterres

Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année est "la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse".

L’humanité est tributaire des terres. Or, partout dans le monde, un mélange toxique de pollution, de chaos climatique et de décimation de la biodiversité est en train de transformer des terres saines en déserts et des écosystèmes florissants en zones mortes. Il anéantit les forêts et les prairies et rend la terre moins à même d’être au service des écosystèmes, de l’agriculture et des populations.

Message complet

Directrice exécutif du PNUE Inger Andersen

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous demandons à chacun de rejoindre au mouvement mondial visant à restaurer nos terres, à renforcer la résistance à la sécheresse et à lutter contre la désertification.

La dégradation des sols affecte plus de trois milliards de personnes.

Les écosystèmes d'eau douce sont également dégradés, ce qui rend les cultures et l'élevage plus difficiles.

Cette situation affecte de manière disproportionnée les petits exploitants agricoles et les populations rurales pauvres.

Mais la nature est résistante.

En restaurant les écosystèmes, nous pouvons ralentir la triple crise planétaire : la crise du changement climatique, la crise de la perte de la nature et des terres, et la crise de la pollution et des déchets.

Nous pouvons contribuer à inverser la tendance à la perte de biodiversité d'ici à 2030, conformément au cadre mondial pour la biodiversité de Kunming et de Montréal.

Nous pouvons nous rapprocher d'une hausse de la température mondiale conforme à l'accord de Paris en augmentant le stockage du carbone, y compris dans les tourbières.

Et nous pouvons réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire, conformément aux objectifs de développement durable.

Le travail a commencé.

La Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes soutient les engagements visant à restaurer un milliard d'hectares de terres, soit une superficie supérieure à celle de la Chine.

L'année dernière, six pays se sont engagés à restaurer 300 000 km de rivières et 350 millions d'hectares de zones humides.

Lors de la sixième assemblée des Nations unies pour l'environnement, qui s'est tenue en février, les pays ont convenu de renforcer la gestion durable des terres.

Plus tard dans l'année, les trois conventions de Rio, sur le climat, la biodiversité et les terres, tiendront chacune une conférence des parties.

La restauration des terres peut être la ligne directrice qui fasse le lien entre l'action et l'ambition lors de ces trois réunions importantes.

Nous devons faire en sorte que ce travail compte.

Je remercie le Royaume d'Arabie saoudite d'accueillir la Journée mondiale de l'environnement 2024.

En cette journée importante, je demande à chacun de rejoindre la Génération Restauration.

Nos terres sont notre avenir.

Nous devons les protéger.