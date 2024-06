Afrique: Africa CDC's engage a soutenir la reconstitution des fonds Gavi à Paris

communiqué de presse

Addis-Abeba — Africa CDC (Centres africains de contrôle et de prévention des maladies) est l’agence de santé publique continentale ayant pour mandat de soutenir les Etats membres africains dans la construction de systèmes de santé robustes et résilients. Sa mission est de protéger la sécurité sanitaire de l’Afrique et d’accélérer la réalisation de la couverture sanitaire universelle.

Africa CDC se focalise sur trois priorités majeures: (1) Prévention, préparation et réponse aux épidémies et pandémies ; (2) Renforcement des systèmes de santé centré sur les soins de santé primaires et la santé communautaire; et (3) Fabrication locale des produits de santé (vaccins, médicaments et diagnostics).

Africa CDC reconnaît Gavi comme un partenaire clé pour la sécurité sanitaire et la résilience collective face aux maladies sur le continent. En effet, de 2000 à 2022, Gavi a investi 11,9 milliards de dollars US pour améliorer l’accès aux vaccins en Afrique, ce qui a permis d’éviter 11,1 millions de décès futurs en Afrique.

Cette semaine à Genève, le Conseil d’administration de Gavi a approuvé la nouvelle stratégie 2026-2030 de Gavi axée sur l’accélération de la couverture vaccinale, l’introduction de nouveaux vaccins, le renforcement des systèmes de santé pour l’équité, et le soutien à la sécurité sanitaire mondiale et à la fabrication régionale de vaccins.

En tant que partenariat public-privé, Gavi est financé par des événements de reconstitution des fonds organisés par les gouvernements donateurs pour mobiliser le soutien des gouvernements, philanthropies, secteurs privés, diverses institutions, organisations de la société civile et différents individus. En signe d’engagement et de soutien en tant que continent qui est le principal bénéficiaire des fonds de Gavi, Africa CDC, avec l’Union africaine et les États membres africains, soutient pleinement l’événement de reconstitution des fonds de 2024, qui sera organisé à Paris (France) le 20 juin.

Cette réunion de reconstitution des fonds de 2024 sera unique, mettant en avant le soutien de Gavi à l’agenda crucial de la fabrication locale des vaccins en Afrique, tel qu’approuvé par les chefs d’État africains sous la Plateforme pour l’harmonisation de la fabrication de produits de santé en Afrique (PHAHM) d’Africa CDC. En effet, Gavi dévoilera un engagement révolutionnaire de 1 milliard de dollars US sur dix ans par le biais d’une nouvelle initiative appelée l’Accélérateur africain de fabrication de vaccins (AVMA), visant à renforcer la sécurité et la souveraineté sanitaires de l’Afrique.

Lors de la réunion du Conseil d’administration de Gavi le 7 juin, le Directeur Général d’Africa CDC, S.E. Dr Jean Kaseya, a souligné l’importance d’un partenariat et d’une collaboration respectueux, déclarant : “La fabrication locale est la deuxième indépendance de l’Afrique car elle impacte notre sécurité sanitaire et notre croissance économique. De plus, Africa CDC dirige l’agenda de Lusaka pour renforcer le leadership national et la coordination des partenaires pour une mise en œuvre efficace et effective du cadre unique de planification, de budget et de suivi et évaluation.”

En reconnaissance de l’importance d’AVMA pour l’Afrique, Dr Kaseya a annoncé que le lancement populaire d’AVMA aura lieu sur le sol africain dans les semaines à venir. Cet événement réunira des dirigeants africains, Gavi, donateurs et partenaires, organisations de la société civile et communautés pour réfléchir et célébrer le chemin vers l’autosuffisance de l’Afrique dans la fabrication de vaccins, de thérapies

et de diagnostics.

Ensemble, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère pour l’autosuffisance de l’Afrique en matière de sécurité sanitaire, animée par l’innovation, le partenariat et une vision commune pour une Afrique plus sûre, plus saine et plus prospère.