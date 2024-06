Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye à Paris

Pour sa première visite officielle hors d'Afrique, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a choisi la France, où il rencontrera son homologue Emmanuel Macron, ce 19 juin.

Investi le 2 avril dernier, le chef de l'Etat sénégalais prendra part, le 20 juin, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinales, à l'invitation de l'Alliance du vaccin (Gavi) et de l'Union africaine, a déclaré l'Elysée. À l'issue de cet événement, Bassirou Diomaye Faye sera convié à un déjeuner par son homologue français, Emmanuel Macron.

Le Sénégal et la France, ancienne puissance coloniale, entretiennent historiquement de fortes relations politiques, économiques et humaines. La France revendique d'être le premier investisseur et le premier bailleur d'aide publique au développement au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, a remporté la présidentielle de mars dernier avec la promesse de rupture avec l'ancien système. Se déclarant panafricaniste de gauche, il a affirmé sa volonté de partenariats mutuellement bénéfiques à l'international.

Son ancien mentor et désormais Premier ministre, Ousmane Sonko, s'est signalé par le passé par ses diatribes contre l'emprise politique et économique que la France continue, selon lui, d'exercer au Sénégal. Il a accusé, en mai, l'Elysée d'avoir incité à la « persécution » d'opposants sous l'ancienne présidence sénégalaise. Le duo Faye-Sonko était encore en prison dix jours avant la présidentielle.

Ousmane Sonko estime également la présence de bases étrangères au Sénégal « incompatible » avec la souveraineté nationale. La France dispose de plusieurs emprises militaires à Dakar, dont elle aura commencé à réduire l'effectif en 2023 et ne devrait conserver qu'une centaine de militaires au Sénégal, contre 350 actuellement.

L'avenir du partenariat militaire figure parmi les nombreux sujets communs à Paris et Dakar, avec la sécurité ou la réforme du franc CFA. Depuis son investiture en avril, Bassirou Diomaye Faye a effectué une dizaine de visites en Afrique de l'Ouest, dont le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont tourné le dos à la France et ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest , qu'ils accusent d'être inféodée à Paris. Plusieurs chefs d'Etat africains seront présents au Forum de l'innovation et de la souveraineté vaccinale, ce jeudi à Paris.