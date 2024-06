Congo-Kinshasa: Pour l'investiture du gouvernement, la Première ministre met l'accent sur l'emploi et la sécurité

Le nouveau gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa a été investi mardi 11 juin, au Palais du peuple, le siège du Parlement congolais à Kinshasa. La Première ministre a présenté non seulement son gouvernement, mais aussi son programme d'action devant des parlementaires majoritairement acquis à la cause du pouvoir. Les parlementaires ont pu également poser des questions et apporter des contributions.

Devant les parlementaires, Judith Suminwa a placé l'emploi au coeur de l'action de son gouvernement, ambitionnant de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Le deuxième pilier de l'action gouvernementale est la sécurité : en plus de l'armée, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police.

Judith Suminwa a déclaré que les efforts de son gouvernement seront orientés vers le financement et l'opérationnalisation des actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police. Cela inclut la construction d'une académie de haut niveau pour la Police, la formation de nouveaux policiers, et leur répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire national.

Paulina Zidi Dans son programme, Judith Suminwa a mis un accent particulier est également sur la justice, le transport et bien d'autres projets. Dans le secteur de la justice, par exemple, la mesure phare de son gouvernement sera d'assurer une couverture optimale en termes d'implantation des cours de justice et tribunaux.

Le gouvernement s'engage également notamment à réhabiliter et à entretenir 10 000 km de routes de desserte agricole par an.

Paulina Zidi L'opposition critique un gouvernement « éléphantesque » de 54 membres

Du côté de l'opposition, Christian Mwando, chef du groupe parlementaire du parti de l'opposant Moïse Katumbi, a d'abord critiqué la taille du gouvernement, soit 54 membres, qu'il qualifie d'« éléphantesque ». Selon lui, le programme n'est qu'un chapelet de bonnes intentions déjà vues. Il a également fustigé le fait que le gouvernement a placé l'emploi comme premier pilier de son action, alors que le pays est en guerre.

Selon le règlement, Judith Suminwa aura 4 heures pour répondre aux questions des députés. Elle peut solliciter plus de temps, en cas de besoin avant le vote.

Un programme en 6 piliers (création d'emplois, pouvoir d'achat, sécurisation du pays, diversification de l'économie, amélioration des services de bases ainsi qu'une plus grande efficacité des services publics) budgété à 92 milliards de dollars en cinq ans. Un programme ambitieux a prévenu Judith Suminwa.